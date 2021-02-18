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حوادث

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة سفاح الجيزة في اتهامه بقتل صديقه

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:38 ص
سفاح الجيزة
سفاح الجيزة
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أحمد مهدي - إسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم،  بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي "٤٨ سنة"، الشهير بسفاح الجيزة، في اتهامه بقتل صديقه رضا حميده عمدا مع سبق الإصرار والترصد، في القضية المعروفة إعلامية بـ "سفاح الجيزة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطيه وعضوية المستشارين وائل ادريس ويحيي عادل صادق.

كان  المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد احال المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة أشخاص هم: زوجته وسيدتين ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك. 

وكانت "النيابة العامة" أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.
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