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حوادث

مصرع شاب متأثرًا بتناول مادة سامة في الشرقية

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:00 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
لقي شاب مصرعه عقب تناوله مادة سامة مجهولة المصدر، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير محضر بالواقعة.
 
فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى الحسينية بوصول" أحمد عبد " 32 سنة عامل مقيم منشأة أبوعمر،جثة هامدة، وبتوقيع الكشف بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة تسمم نتيجة تناول مادة مجهولة.

وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة.
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