ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تونس.. مطالبات بسحب الثقة من الغنوشي

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:07 ص
مطالبات بسحب الثقة
مطالبات بسحب الثقة من الغنوشي
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أكد نائب في البرلمان التونسي، اليوم الخميس، ضرورة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي من أجل تحقيق التوازن في المشهد السياسي.

ووفقا لموقع راديو "شمس" التونسي، قال النائب عن كتلة تحيا تونس، مروان فلفال، إن سحب الثقة من الغنوشي مسألة ضرورة لإعادة التوازن في المشهد السياسي وإعادة دور المؤسسات.

وشدد مروان فلفال، خلال تصريحه للإذاعة التونسية، على أن عريضة سحب الثقة في الدورة البرلمانية الأولى كانت تعبيرا عن عجز المؤسسة البرلمانية عن القيام بدورها.

وأوضح فلفال أن نفس الأسباب مازالت قائمة والأزمة زادت تعقيدا وفق تعبيره.

وكانت المعارضة التونسية عبير موسى، رئيس الحزب الدستوري الحر، قد أكدت أن إبعاد "الغنوشي" عن البرلمان، ومحاسبة التنظيم على ما قام به، من أهم مطالب الشعب التونسي، إلى جانب توقيع عقوبة عليهم.

كما طالب الأميرال كمال العكروت، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، رئيس حركة النهضة الإخوانية باعتزال العمل السياسي. 

وخلال الأيام الماضية، انطلقت حملة كبيرة داخل البرلمان لسحب الثقة من الغنوشي، جمعت 109 توقيعات. ويلزم تقديم عريضة سحب الثقة توقيع 73 نائيا كنصاب قانوني لإيداعها في البرلمان لمناقشتها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محتجون يصلون إلى محيط البرلمان التونسي والأمن يغلق الطرق المؤدية إليه

انتقادات واسعة للغنوشي بعد دعوته لتغيير نظام الحكم في تونس

عبير موسي: الحكومة التونسية الجديدة لن تقدم الجديد للشعب ولابد من محاسبة "الغنوشي".. فيديو

تونس.. مستشار السبسي السابق يطالب الغنوشي باعتزال العمل السياسي

ترشيحاتنا

خريطة تساقط الأمطار.. الأرصاد: سنتعرض لمنخفض جوى آخر الأسبوع القادم.. فيديو

بعد نجاته من حادث أليم.. الجمهور يبحث عن عمرو أديب

أقل سعر من شهرين .. الذهب يتراجع بشدة اليوم الخميس

قلبي محروق.. شقيقة المهندس رضا لـ سفاح الجيزة: ده اللي قتل أخويا

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة لسنوات .. الإفتاء تكشف عنها

استخدمت 7 سكاكين.. سيدة تقطع رأس أمها وتطعنها 100 طعنة

Advertisements

أقل سعر من شهرين .. الذهب يتراجع بشدة اليوم الخميس

خريطة تساقط الأمطار.. الأرصاد: سنتعرض لمنخفض جوى آخر الأسبوع القادم.. فيديو

إهدار مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكباري غير مطابقة للمواصفات.. الحكومة ترد

مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين في حادث تصادم أتوبيس بمقطورة نقل على طريق أسوان /أبو سمبل

علامات الشخص المحسود .. وهذه أدعية الوقاية

استخدمت 7 سكاكين.. سيدة تقطع رأس أمها وتطعنها 100 طعنة

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة لسنوات .. الإفتاء تكشف عنها

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء

وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة حول استكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات

عبر بوابة مصر للاستكشاف.. إطلاق أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز

الدفاتر القديمة.. غضب أهلاوي عارم تجاه مدحت شلبي بسبب كهربا | ومحاميه: هيتحاسب بالقانون

ضربة لتل أبيب.. الاتحاد الأوروبي يسعي لإدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور

أي بنت تقدر تجيب فستان بـ 2500 جنيه .. ياسمين صبري بين التريند والهجوم

مقارنة مفصلة بين رولزرويس جوست 2021 و2020 في السعودية | صور