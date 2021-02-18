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اقتصاد

الضرائب: على الممول الاحتفاظ بالبريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة به

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:23 ص
صدى البلد
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محمد يحيي
شدد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة أن يقوم الممول بالإحتفاظ بالبريد الإلكتروني الشخصي له وكلمة المرور لهذا البريد، والذي أنشئ من خلاله حسابه على موقع منظومة الضرائب المصرية الإلكتروني، هذا العام، وذلك نظرًا لأنه سيحتاج إلى استخدام نفس البريد الإلكترونى فى تقديم إقراره الضريبي، واستخدام كافة خدمات المنظومة  خلال الأعوام القادمة.
 
ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن بعض الممولين لايحتفظون بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور والخاصة بالبريد الالكتروني الذين قاموا باستخدامه أول مرة عند تسجيل حسابهم على موقع المصلحة لكي يتمكنوا من تقديم اقرارهم الضريبي، الأمر الذي يتسبب في مشكلة عند قيامه بتقديم إقراره الضريبي العام الذي يليه، حيث إن المنظومة الإلكترونية لن تقبل منه الإقرار إلا بنفس البريد الالكتروني الذي قام بإدخاله في المرة الأولى، مشددا على ضرورة قيام الممول  بالاحتفاظ بالبريد الإلكتروني الخاص به وكلمة المرور لانه سيحتاج إلى نفس الايميل عند تقديم اقراره في الأعوام التالية.

 
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على رسالة وزيرالمالية، التى وجهها للممولين، والتى تحثهم على ضرورة تقديم إقراراتهم إلكترونيًا بلا وسطاء سواءً كانوا فى مكتبات أو أكشاك أوغيرها، وأن يحافظوا على سرية البيانات، ولا يسمحوا لأحد باستغلالهم، وأن يتوجهوا  إلى المأموريات المختصـة أو من خلال كافة الاماكن التي تم الإعلان عنها من مكاتب ارشاد ضريبي ومراكز تدريب بمختلف المحافظات إذا تطلب الأمر، وستكون فرق الدعم الفنى جاهزة لخدمتهم، ومساعدتهم فى التسجيل الإلكترونى للإقرارات، مجانًا
 
وأشار عبد القادر، إلى ضرورة أن يقوم الممول بالإحتفاظ باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، عند تقديم إقراره إلكترونيًا، ولا يقوم بإعطائه لأحد حتى لايتم استغلاله، مؤكدًا على ضرورة ألا يتداول الممول هذه البيانات مع أى أشخاص أخرين، نظرًا لسرية هذا الحساب وأهميته حيث يُعد وسيلة التواصل بين الممول ومصلحة الضرائب المصرية، وعليه فإن البيانات التى تقدم للمصلحة من خلالة يُعد مسئولية الممول صاحب الحساب. 
 
وقال عبد القادر، إن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين لتيسير تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، لافتًا إلى إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا اعتبارًا من أول يناير 2021 ، وحتى 31 مارس 2021، موضحًا أن المصلحة تقوم  بتوفير متخصصين  لتقديم المساعدة للممولين فى تقديم إقراراتهم إلكترونيًا داخل المأموريات على مستوى الجمهورية، كما يمكن للممول التوجه إلى مكاتب الإرشاد بالغرف التجارية المختلفة، هذا بالإضافة إلى مركز الاتصال المتكامل التابع للمصلحة الذي يقوم باستقبال كافة الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا  من خلال الاتصال بالخط الساخن  (16395 )، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

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