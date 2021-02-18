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حوادث

تحت حراسة أمنية.. سفاح الجيزة يصل محكمة زينهم لمحاكمته في قتل صديقه

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:12 ص
سفاح الجيزة
سفاح الجيزة
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أحمد مهدي - إسلام مقلد
وصل، منذ قليل، المتهم قذافي فراج عبد العاطي، الشهير بـ "سفاح الجيزة"، وذلك لنظر أولى جلسات محاكمته في القضية الثانية والمتهم فيها بقتل صديقه رضا حميدة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم.


وتم تجهيز قاعة المحكمة من قبل المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، وذلك لعرض أحراز القضية.


تعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس ويحيى عادل صادق.


كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أحال المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة أشخاص هم: زوجته وسيدتين ورجل - مع سبق الإصرار خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك. 


وكانت "النيابة العامة" أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.
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