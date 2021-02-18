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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع مدينة ساحل سليم

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:43 ص
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
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إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اعمال رصف شوارع مدينة ساحل سليم وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمركز وذلك  في إطار جولاته المكثفة لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين وذلك ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد. 

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رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم المهندس محمد النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب .

حيث تفقد المحافظ أسيوط أعمال رصف شوارع جزيرة ساحل سليم والتي يجرى رصفها ورفع كفاءتها ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ساحل سليم للعام المالي 2020 /2021 ، مشددًا على أهمية إنجاز أعمال الرصف لتسهيل حركة المرور والتنقل على المواطنين .

وقال المحافظ إن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حاليًا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020 /2021 ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الاساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ خلال جولته حرصه الشديد علي متابعة كافة المشروعات التي تتم علي أرض الواقع بنطاق المحافظه ميدانيًا للوقوف علي نسب التنفيذ مشيرًا الي أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الإنجاز موجهًا رئيس مركز أبنوب بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع هيئة الطرق مع التنبيه علي الشركة المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس لافتًا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية .
محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع مدينة ساحل سليم
محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع مدينة ساحل سليم
محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع مدينة ساحل سليم
محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع مدينة ساحل سليم
محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع مدينة ساحل سليم
محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع مدينة ساحل سليم
محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع مدينة ساحل سليم
محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع مدينة ساحل سليم
محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع مدينة ساحل سليم
محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع مدينة ساحل سليم
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