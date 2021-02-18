برلماني: مشروع تبطين الترع يعزز الاستفادة من الأمن المائي

قال النائب، مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مشروع تأهيل وتبطين الترع ، يعد من المشروعات القومية الكبري ، والتي تأتي في إطاراهتمام الدولة بالملف المائي ، وتصحيح ما خلفته العهود السابقة من أخطاء كثيرة تخص هذا الشأن، مؤكدا على أن الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير منظومة الري وتبطين وتأهيل الترع يأتي من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة والتي تم إهدارها بما يزيد عن 15 مليار متر مكعب سنويا ما بين التبخير ، النفاذية ، وسوء الاستخدام.









وأشار " ملك " في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" الي أن مشروع تبطين وتأهيل الترع ، يعد بمثابة بنية تحتية لتطوير منظومة الري بشكل عام ، وتغيير اساليب الري القديمة ، والمعروفة بـ (الري بالغمر) ، و التي تسهم في إهدار كميات كبيرة من المياه ، والتي يمكن الاستفادة منها في التوسع في الرقعة الزراعية ، وزيادة المساحة المنزرعة باستصلاح أراضي جديدة ، الأمر الذى من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تقليل الفجوة الغذائية والتي تقدر بحوالي 50% من احتياجات السوق المصرية والتي تقوم باستيرادها من الخارج .









وتابع عضو لجنة الزراعة حديثه قائلا:" على الرغم من دخول الدولة المصرية مرحلة العجز المائي منذ بداية الثمانينات ، عندما تناقص فيها نصيب الفرد من المياه ، ليصل إلي 600 متر مكعب سنويا ، إلا أن القيادة السياسية استطاعت وبشكل لافت للنظر وضع محور الامن المائي علي راس اولوياتها ، وذلك من خلال تبنيها البرنامج القومي للتحول من الري بالغمر إلي الري الحديث ، مشيرا الى أن هذه الانظمة الحديثة سيكون لها مردود إيجابي كبيرعلي القطاع الزراعي، وتعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة والتي تبلغ 55.5 مليار منر مكعب بالاضافة الي ثرواتنا من المياه الجوفية .





ويشار إلي أن تتبنى وزارة الموارد المائية والري، مشروع قوميا عملاقا لتأهيل وتبطين الترع، وهو ما يستهدف فى المرحلة الأولى منه تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، فيما تبلغ إجمالي الأطوال المتعاقد عليها للتأهيل 5615 كيلومترا فى مختلف محافظات الجمهورية، وقد تم تأهيل 10 كيلومترات من الترع .





وأوضح المهندس محمود السعدى، المشرف على مشروعات تأهيل وتبطين الترع، أن تلك الأعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية .





وأشار إلى أن المشروع له مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، إضافةً إلى المردود الاقتصادي والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها .





وتبلغ تكلفة كيلو التبطين حوالى 3 ملايين جنيه، والنوع الأهم فى التبطين يتم بطبقة من الأحجار سمك 30 سم وعليه طبقة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وهناك نوع آخر خرسانة مسلحة وخرسانة عادية عليه طبقة من الرمال المثبتة ويتم تحديد نوع التبطين طبقا لطبيعة التربة المارة بها الترعة.





وتابع "تنفيذ أعمال تأهيل الترع سوف يسهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع، والمساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع، إضافةً إلى أن هذا المشروع يعتبر من المشروعات كثيفة العمالة مما يساعد في تحقيق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة .



