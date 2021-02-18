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حوادث

المشدد 6 سنوات لسائق متهم بالإتجار في المواد المخدرة بالشرقية

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:08 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
اصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم الخميس حكمها بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لحيازته 115 جراما من مخدر الهيروين لترويجه على عملائه بمدينة بلبيس.
 
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد تمكن الأجهزة الأمنية بمركز بلبيس من ضبط "محمد ع " 28 سنة سائق، مقيم تل اليهودية قرية السلام، مركز بلبيس، وبحوزته كمية مخدر الهيروين تزن 115 جراما بقصد الاتجار.

تم إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا على ذمة القضية رقم 33269 جنايات مركز بلبيس لسنة 2020، والمقيدة برقم 2226 كلى جنوب الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وعلي جانب اخر فقد لقي شاب مصرعة عقب تناولة مادة سامة مجهولة المصدر وتم نقل الجثة والتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى الحسينية بوصول" أحمد عبد " 32 سنة عامل مقيم منشأة أبوعمر،جثة هامدة، وبتوقيع الكشف بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة تسمم نتيجة تناول مادة مجهولة.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتحرير محضر بالواقعة.
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