مياه المنيا: إنشاء منظومة إلكترونية لنقل البيانات بين قطاعات الشركة

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب، إنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بضرورة إنجاز التحول الرقمى فإنه تم عمل خطة بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة المنيا ومشروع الحلول المتكاملة للمياه (IWSSTA) الممول من الوكالة الامريكية للتنمية للمحافظة على موارد الشركات وتحقيق الاستدامة المالية لشركات المياه. القاضيوشركةعلى





وأضاف "الشهاوي"، في بيان، الخميس، أنه تم البدء في إنشاء المنظومة الالكترونية لنقل البيانات بين قطاعات الشركة وذلك لتنسيق جميع الموارد والمعلومات والانشطة اللازمة لاتمام الاجراءات العملية لإدارة موارد الشركة والاستفادة بكل مورد وتقليل نسبة الخطأ وإنشاء قاعدة بيانات قوية تربط كل قطاعات الشركة وتساعد الإدارة العليا باتخاذ القرارات علي أسس دقيقة وتطوير الشركة والعاملين بقطاع المياه ورفع كفاءة جودة المياه من خلال المتابعة المستمرة لحظة بلحظة.





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ونوه الشهاوى أن قطاعى الموارد البشرية والقطاع المالي بالشركة من ضمن القطاعات الأساسية داخل المنظومة لأنهم أكثر القطاعات التى تربطهم قاعدة بيانات مشتركة داخل العمل.





وأكد "الشهاوى" أن الشركة مستمرة فى أعمال التطوير لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن للمواطن المنياوى.





وفي سياق متصل عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا موسعا مع وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية والشركات المنوط بها تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، منها 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة (ابو قرقاص – ملوي- ديرمواس – مغاغة – العدوة).





وجّه المحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتخصيص غرفة بمركز الشباب بقريتي أولاد الشيخ وكفر مغربي، لتخصيصهما كمشغل للفتيات من أبناء القريتين ، التي تم تدريبهن على أعمال التفصيل ضمن مبادرة حياة كريمة لاكتساب العديد من الخبرات والدفع بهن لسوق العمل.





كما ناقش متطلبات واحتياجات الأهالي بالقري المستهدفة لتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من اعمال المبادرة لتطوير الريف المصري ولخدمة أهالي المحافظة لتوصيل كافة الخدمات والمرافق.



