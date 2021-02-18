ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بالبدلة الزرقاء والكمامة.. ظهور سفاح الجيزة أمام محاكم الجنايات

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:16 م
سفاح الجيزة
سفاح الجيزة
Advertisements
إسلام مقلد
رصدت عدسة صدى البلد ثاني ظهور للمتهم قذافي فراج عبد العاطي، الشهير بـ سفاح الجيزة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، نظرت أولى جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي، الشهير بسفاح الجيزة، في اتهامه بقتل صديقه رضا حميده عمدا مع سبق الإصرار والترصد، في القضية المعروفة إعلامية بـ "سفاح الجيزة".

وكانت نظرت الثلاثاء 16 فبراير الدائرة 27 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة الكيلو 10.5 بالجيزة، برئاسة المستشار أحمد علي يونس، رئيس محكمة الجنايات، أولى جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي، بتهمة قتل المجني عليها فاطمة زكريا في القضية رقم 5612 لسنة 2021 جنايات الهرم، والمعروفة إعلاميا بـ "سفاح الجيزة".

كان  المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد احال المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة أشخاص هم: زوجته وسيدتين ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك. 

وكانت "النيابة العامة" أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.
بالبدلة الزرقاء والكمامة.. ظهور سفاح الجيزة أمام محاكم الجنايات
بالبدلة الزرقاء والكمامة.. ظهور سفاح الجيزة أمام محاكم الجنايات
بالبدلة الزرقاء والكمامة.. ظهور سفاح الجيزة أمام محاكم الجنايات
بالبدلة الزرقاء والكمامة.. ظهور سفاح الجيزة أمام محاكم الجنايات
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة سفاح الجيزة في اتهامه بقتل صديقه

«المساعدات الفنية» تستعد لعرض أحراز قضية سفاح الجيزة أمام محكمة الجنايات

تحت حراسة أمنية.. سفاح الجيزة يصل محكمة زينهم لمحاكمته في قتل صديقه

قتل صديق العمر.. النيابة تتلو أمر إحالة سفاح الجيزة للجنايات

أنا مقبوض عليا.. شاهد في قضية سفاح الجيزة: قذافي أرسل لـ شقيق المهندس رضا رسالة

سفاح الجيزة ينكر اتهامه بقتل صديقه المهندس رضا عبداللطيف

ترشيحاتنا

الرئيس السيسى يستقبل عبد الحميد الديبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة

محسود على المداخلة يا جميل.. بسمة وهبة تتغزل في عمرو أديب بعد حادث السيارة

أضرار زيت الزيتون على الريق

حزنا على سجن زوجها.. سيدة تشنق نفسها بالإسماعيلية

انتظروا مفأجاة.. أحمد زاهر يشوق جمهوره للحلقة الأخيرة من مسلسل لؤلؤ

مدير بريزنتيشين يطرح حلولا لإنهاء أزمة تجديد عقد ساسي مع الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور

أي بنت تقدر تجيب فستان بـ 2500 جنيه .. ياسمين صبري بين التريند والهجوم

مقارنة مفصلة بين رولزرويس جوست 2021 و2020 في السعودية | صور