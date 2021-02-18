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أخبار البلد

وزير الخارجية: الرئيس السيسي يدعم دائما جهود التنمية في أفريقيا

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:18 م
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري والسفيرين حمدى لوزا وأحمد عبد اللطيف
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محمد وديع
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم الخميس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص دائما على النهوض بالتنمية في أفريقيا ويدعم هذه الجهود، ويدفع سياسة الدولة المصرية في هذا الاتجاه، لبناء علاقات أفريقية قوية والتواصل الدائم مع الأشقاء والشعوب الأفريقية.

وتابع الوزير خلال لقائه بعدد بالمحررين الدبلوماسيين، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو، أن منتدى أسوان للتنمية يأتي في إطار هذا الجهد، حيث سيتم عقد النسخة الثانية من المنتدى في بداية شهر مارس المقبل، بعد أن حققت النسخة الأولى زخما، وأثرت في الخارج، حيث كان بمثابة منصة ومنبر لوجهة النظر الأفريقية، وأبرز اهتمام مصر بالقارة الأفريقية وقضاياها.

وأضاف أن هناء تعويل على الدبلوماسية المصرية في التنمية في القارة، ومواجهة الإرهاب، من خلال التنسيق الأمني ورفع الكفاءات والاستفادة من الخبرات المتبادلة ومن خلال آليات الاتحاد الأفريقي.

وشدد الوزير على أن مصر لديها ميزات كبيرة من خلال مؤسساتها الدينية الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.


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