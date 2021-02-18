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محافظات

إعادة فتح بوغاز الإسكندرية بعد استقرار حالة الطقس

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:22 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
قررت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إعادة فتح البوغاز في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الخميس، بعد الاستقرار النسبي للأحوال الجومائية، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها.

ووجه الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة ـ باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأي تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز وذلك حفاظًا على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعًا لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.


وقد شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، وبدأت أشعة الشمس في السطوع صباحا، بعد الأمطار التي شهدتها المدينة خلال اليومين السابقين، وحالة البرودة الشديدة والطقس غير المستقر منذ أول أمس الثلاثاء.

وشهدت الشوارع والمحاور الرئيسية وعلى رأسها الكورنيش وشارع أبوقير والطريق الساحلي، سيولة مرورية وانتظام في حركة السيارات على أغلب المحاور.

وشهدت محافظة الإسكندرية، تساقط أمطار متوسطة إلي غزيرة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط درجة برودة وصلت إلى الصقيع، وتساقطت امطار ثلجية على بعض المناطق غرب المحافظة.

ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.

وحذرت محافظة الإسكندرية مواطنيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة منذ الأربعاء الماضي.

يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.

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