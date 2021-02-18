دفنته واقف.. سفاح الجيزة يكشف مفاجأة في واقعة قتل صديقه المهندس رضا

فضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عماد عطية، اليوم الخميس، الأحراز في محاكمة المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، لقيامه بقتل صديقه رضا حميده، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه.





واستكملت المحكمة فض الحرز الأول والاسطوانة الثانية عقب تصليح عطل الصوت بداخله والتى حوت تمثيل المتهم لجريمته ويظهر فيها المتهم أ8يضا يعترف بجريمته بقتل زوجته فاطمة زكريا وصاحبه رضا عبد اللطيف محمد.





واضاف انه استقبل صديقه المهندس رضا عبداللطيف فى الشقة الخاصة به قائلا: "كانت هناك مشاكل بينه مادية وقولت اخلص عليه بوضع السم فى المكرونة ومات وكان فيه شنطة سفر فى الشقة ووضعه فيها ونقلته فى عربية نص نقل وتم لفه بمشمع وملاية داخل الشنطة وربطه بالحبل ولف الشنطة بملاية من الشنطة من الخارج".





وأضاف انه أخبر سائق السيارة أنه يوجد معه شيء لنقله للشقة اللى قام بدفنه فيها بعد احضار فوعلية للحفر عمق متر و٨٠ سم وعرض متر ونص، اسفل السرير وقام بدفنه واقف بطوله على رأسه وانهلت عليه بالتراب وعملت أسمنت عليه وأحضر عامل سيراميك لتسوية الغرفة.





وكانت فضت المحكمة الحرز الاول وبه ٣ اسطوانات مدمجة وتحوى مقاطع فيديو لتمثيل المتهم لجريمته، وخلال الجلسة استعانت المحكمة بالمساعدات الفنية لتشغيل الفيديوهات بعد الاستعانة بشاشة عرض لعرضها.





تضمنت الأحراز اسطوانة تحوي فيديو من كاميرا مراقبة لمنزل نهى زكريا بالإسكندرية وخاص بالمجني عليها، وكذلك فيديو محاكاة لقيام المتهم بارتكاب جريمة قتل صديقه رضا عبداللطيف وزوجته فاطمة زكريا.





وحوت الاسطوانة الأولى ٦ مقاطع فيديو .. الفيديو الأول ١٤ ثانية يوضح المتهم يمشي حاملا حقيبة سوداء فى الشارع،والفيديو الثاني يوضح احد الاشخاص ويرتدي نقاب ويحمل حقيبة خارجا من احد العقارات.





والمقطع الثالث ١٤ ثانية ويوضح احد الاشخاص يسير باحد الطرقات والمقطع الاخير يوضح نفس الشخص الذى يرتدي النقاب.





ومقطع اخر على يمين الطريق بعض الاشياء وسيارة واحد الاشخاص يسير فى مؤخرة الشارع ويدخل احد الهقارات، والمقطع الاخير مدته ٢٣ ثانية يظهر فيه طريق عمومي وبعض السيارات تسير فى الطريق وظهر شخص الذى يسير بالطرق السابقة ويرتدي جاكيت وبنطلون ويحمل حقيبة وتوقف تاكسي له واستقله لونه اصفر الخاصة بالإسكندرية.





وفى الاسطوانة الثانية ضمت مقطع فيديو مدته ٣٦ دقيقة تكشف تمثيل المتهم لجريمته، ويتضمن دخول المتهم للغرفة فى شارع أبناء سوهاج وهو يقف امام باب الغرفة والصوت لم يظهر بوضوح ودخل إليها وبها ثلاجة ونجفة فى السقف وغرفتين على اليمين واليسار وتحدث المتهم الا ان صوته غير واضح، وطلب القائم بالمساعدات الفنية فرصة لتشغيل اسطوانة أخرى لبيان اسباب انقطاع الصوت وسمحت له المحكمة بذلك.





وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.