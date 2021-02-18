لمكافحة تقلبات الجو.. وزير الزراعة يكلف مركز الصحراء بتوفير الدعم الفني للمزارعين

قال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، بأن المحطات البحثية التابعة للمركز قامت علي الفور بمتابعة الزراعات التي توجد في نطاق كل محطة وتقديم الخدمات الارشادية للمزارعين لتجنب اضرار موجة الطقس الحالية، ففي مطروح قام مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء بتكثيف فرق تطهير الابار لاستيعاب معظم مياه الامطار للاستفادة منها خلال فترات الجفاف





يأتى في إطار تنفيذ تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لكافة أجهزة وقطاعات الوزارة بالمتابعة الدورية لآثار التقلبات الجوية الحالية على المزارعين بكافة مناطق الجمهورية، قام مركز بحوث الصحراء بالمرور على معظم المزارعين بالمناطق الحدودية من خلال محطاته البحثية المنتشرة بجميع محافظات مصر الصحراوية.





كما تم المرور علي كافة السدود الحجرية والترابية بمنطقة مطروح وتوجيه البدو بضرورة المشاركة في إعادة تأهيل تلك السدود بعد موجة الطقس الحالية، وفي واحة سيوة قام الباحثين بالمحطة بالمرور علي المزارعين للاطمئنان علي زراعات البرسيم والقمح والزيتون بالواحة وتقديم النصح والارشاد للمزارعين بضرورة ري الزراعات للتخفيف من شدة البرودة والصقيع التي تعرضت لها واحة سيوة وفي شمال سيناء قامت الفرق البحثية بمحطتي جنوب القنطرة ومحطة بحوث شمال سيناء ببالوظة بالمرور علي الزراعات المكشوفة والمحمية وتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين وتم ارشاد المزارعين بضرورة رش المغذيات والاحماض الامنية وكذا رش مركبات تحتوي علي سلسكات بوتاسيوم لكافة الزراعات وذلك لإحداث الاتزان بين النبات والجو مع ضرورة احكام وغلق كافة منافذ الصوب الزراعية للحفاظ علي الزراعات داخل الصوب من شدة الرياح التي تعرضت لها المحافظة خلال موجة الطقس السيئ.





وفي محافظة جنوب سيناء قامت المحطة البحثية بجنوب سيناء بتقديم كافة الدعم الفني والارشادي للمزارعين بنطاق المحطة حيث وفرت المحطة مسبقًا للمزارعين كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالأرصاد الجوية والتنبؤات المستقبلية للتغيرات المناخية لتجنب موجات الطقس السيئ كما قامت المحطة بتفقد الزراعات داخل الوديان للوقوف علي مدي الاضرار التي لحقت بالمزارعين نتيجة السيول التي تعرضت لها معظم الوديان وأثرت بدورها علي بعض الزراعات وعلي الفور قامت المحطة بتوفير شتلات بديله لأشجار الزيتون والليمون للمزارعين تعويضًا للأشجار التي أتلفتها السيول خلال موجة الطقس الحالية.



