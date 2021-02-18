كواليس جلسة باتشيكو مع لاعبي الزمالك قبل السفر إلى السنغال

طلب البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من اللاعبين ضرورة غلق ملف مباريات الدوري، من أجل التركيز في لقاء تونجيث المقبل المقرر له يوم الثلاثاء في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





وعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين على هامش تدريب اليوم حرص خلالها على تهنئة الفريق بالفوز على الإسماعيلي ومطالبة اللاعبين بتلافي الأخطاء التي وقع فيها الفريق في اللقاء الأخيرة.





وأكد المدرب على أهمية مباراة بطل السنغال المقبلة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خاصة بعد التعادل مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى.



