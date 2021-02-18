ضبط ملح طعام وجبن وأسماك مملحة فاسدة في الدقهلية

مطاعم وكافيهات ومصانع وأسواق للتأكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وذلك بناء على توجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية. قام فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية بالمرور على عدةوأسواقالاحترازية





فيما تم المرور اليوم على شركة تصنيع وتعليب للاسماك المملحة بالمعصرة بمدينة ميت غمر حيث تم ضبط 9 أطنان ملح طعام للتغير في الخواص الطبيعية و445 كيلو أسماك مملحة فاسدة وللتغيير في خواصها الطبيعية بياناتها كالتالي: 150 كجم سردين متهتك و 200 كجم فسيخ و 75 كجم انشوجة و 20 كجم رنجة .





كما تم المرور على مصنع منتجات البان بجفصا ميت ابو خالد مركز ميت غمر وضبط 600 كجم ملح طعام بدون بيانات مجهول المصدر و640 كيلو جبن لوجود انتفاخات وفساد وتغيير في الخواص الطبيعية وبياناتها كالآتي:



65 صفيحة زنة الصفيحة 8 كجم جبنة اسطنبولي 10 أقراص جبنة رومي زنة القرص 12 كجم باجمالي وزن 120كجم و تم سحب عينات و إرسالها للمعمل المشترك للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية و عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإدارى لعدم وجود ترخيص وإيقاف التشغيل لوجود خطر داهم على الصحة العامة.