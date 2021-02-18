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محافظات

ضبط ملح طعام وجبن وأسماك مملحة فاسدة في الدقهلية

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:33 م
صدى البلد
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همت الحسينى
قام فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية بالمرور على عدة  مطاعم  وكافيهات ومصانع وأسواق  للتأكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وذلك بناء على توجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

فيما تم المرور اليوم على شركة تصنيع وتعليب للاسماك المملحة بالمعصرة  بمدينة ميت غمر حيث تم ضبط 9 أطنان ملح طعام للتغير في الخواص الطبيعية و445 كيلو أسماك مملحة  فاسدة  وللتغيير في خواصها الطبيعية بياناتها كالتالي: 150 كجم سردين متهتك  و 200 كجم فسيخ  و 75 كجم انشوجة  و 20 كجم رنجة .

كما تم المرور على مصنع منتجات البان بجفصا ميت ابو خالد مركز ميت غمر وضبط 600 كجم ملح طعام بدون بيانات مجهول المصدر و640 كيلو جبن لوجود انتفاخات وفساد وتغيير في الخواص الطبيعية وبياناتها كالآتي:

65 صفيحة زنة الصفيحة 8 كجم جبنة اسطنبولي
10 أقراص جبنة رومي زنة القرص 12 كجم باجمالي وزن 120كجم و تم سحب عينات و إرسالها للمعمل المشترك للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
 
 كما تم تحرير محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية و عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإدارى لعدم وجود ترخيص وإيقاف التشغيل لوجود خطر داهم على الصحة العامة.
 
وشدد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على تكثيف هذه الحملات  وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد  على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.
ضبط ملح طعام وجبن وأسماك مملحة فاسدة في الدقهلية
ضبط ملح طعام وجبن وأسماك مملحة فاسدة في الدقهلية
ضبط ملح طعام وجبن وأسماك مملحة فاسدة في الدقهلية
ضبط ملح طعام وجبن وأسماك مملحة فاسدة في الدقهلية
ضبط ملح طعام وجبن وأسماك مملحة فاسدة في الدقهلية
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