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مرأة

بإطلالة رياضية جريئة.. نور الزاهد تستعرض جمالها على إنستجرام

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:16 م
نور الزاهد
نور الزاهد
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نهى هجرس
نشرت البلوجر نور الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة رياضية تخطف الانظار داخل الجيم.


وتألقت  نور الزاهد، ببنطال رياضي باللون الأسود، ومرتدية معه توب هاف ستومك باللون الأسود ليبرز جمالها ورشاقتها، وانتعلت حذاء رياضيا.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نور الزاهد في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك.


كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.


ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الرياضية الجذابة.

بإطلالة رياضية جريئة.. نور الزاهد تستعرض جمالها على إنستجرام
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