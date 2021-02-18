ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 120 كيلو لحوم في حملة تموينية بالدقهلية

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:29 م
ضبط ١٢٠ كيلو لحوم
ضبط ١٢٠ كيلو لحوم فى حملة تموينية بالدقهلية
Advertisements
همت الحسينى
شنت إدارة تموين أجا اليوم الخميس حملة تموينية برئاسة احمد فتحى حجازى نائب رئيس مركز ومدينة اجا يرافقه الدكتور احمد السعيد العبد رئيس التفتيش على اللحوم والمجازر بأجا، وإسلام صبرى المفتش بالإدارة ومحمد مختار ومصطفى عبدالرافع بإدارة البيئة بالتعاون مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر، على محلات اللحوم بأجا.


جاء ذلك تنفيذا لتعليمات  السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وبالتنسيق مع العميد عبدالحميد الصيرفى مدير مباحث تموين الدقهلية وتحت إشراف يحيى السيد مدير إدارة تموين اجا و رحاب المزين رئيس مركز ومدينة اجا.


وأسفرت عن ضبط م.ا.ال صاحب محل جزارة بقرية صهرجت الصغرى وضبط و.ا.ال صاحب محل جزارة بذات القرية وضبط ص.ال.ال صاحب محل جزارة بذات الناحية وضبط ا.م.ا صاحب محل جزارة بقرية ميت مسعود .


كما تم ضبط ا.ب.ر صاحب محل جزارة بذات الناحية وذلك لقيامهم بالذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على 120 كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وتم عرض المحاضر على النيابة العامة.
ضبط 120 كيلو لحوم في حملة تموينية بالدقهلية
ضبط 120 كيلو لحوم في حملة تموينية بالدقهلية
ضبط 120 كيلو لحوم في حملة تموينية بالدقهلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تحرير 403 محاضر تموينية خلال حملة مكبرة على الأسواق بالمنوفية.. صور

ضبط ٣٠ كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة في حملة بالدقهلية

ضبط مخابز ومحلات مخالفة فى حملة تموينية بأجا بالدقهلية

ضبط ٣٧٥ كيلو عسل نحل مجهول المصدر في حملة تموينية بأجا بالدقهلية

ضبط محلات ومطاعم مخالفة خلال حملة تموينية في أجا بالدقهلية

ذبح خارج السلخانة وتلاعب بالأسعار خلال حملة تموينية في الدقهلية

ترشيحاتنا

قرار جديد من باتشيكو قبل سفر بعثة الزمالك إلى السنغال

أخبار الرياضة.. غضب أهلاوي عارم تجاه مدحت شلبي.. الأحمر يتفوق على الزمالك بـ 97 مركزا .. ميسي إلى باريس سان جيرمان

استخدام مادة مسرطنة في إنتاج الخبز المدعم.. الحكومة توضح الحقيقة.. فيديو

قمة ساخنة جدا .. موقف الأهلي والزمالك بترتيب دوري محترفي اليد

الفلاحين تحذر: ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة المقبلة

صدى البلد من مسرح الجريمة.. التحفظ على سيارة سائق التاكسي المطعون في الإسماعيلية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات واسعار فورد فوكاس 2021 في السوق المصري

أضرار تبييض الأسنان بالليزر والقوالب

مراسل تليفزيوني يتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح خلال بث مباشر.. فيديو وصور