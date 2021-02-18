ضبط 120 كيلو لحوم في حملة تموينية بالدقهلية

شنت إدارة تموين أجا اليوم الخميس حملة تموينية برئاسة احمد فتحى حجازى نائب رئيس مركز ومدينة اجا يرافقه الدكتور احمد السعيد العبد رئيس التفتيش على اللحوم والمجازر بأجا، وإسلام صبرى المفتش بالإدارة ومحمد مختار ومصطفى عبدالرافع بإدارة البيئة بالتعاون مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر، على محلات اللحوم بأجا.





جاء ذلك تنفيذا لتعليمات السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وبالتنسيق مع العميد عبدالحميد الصيرفى مدير مباحث تموين الدقهلية وتحت إشراف يحيى السيد مدير إدارة تموين اجا و رحاب المزين رئيس مركز ومدينة اجا.









وأسفرت عن ضبط م.ا.ال صاحب محل جزارة بقرية صهرجت الصغرى وضبط و.ا.ال صاحب محل جزارة بذات القرية وضبط ص.ال.ال صاحب محل جزارة بذات الناحية وضبط ا.م.ا صاحب محل جزارة بقرية ميت مسعود .









كما تم ضبط ا.ب.ر صاحب محل جزارة بذات الناحية وذلك لقيامهم بالذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على 120 كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وتم عرض المحاضر على النيابة العامة.