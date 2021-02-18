حرب شوارع في الكامب نو| مبابي يهدد ألبا بالقتل.. وبيكيه يعتدي على جريزمان





ووضع باريس سان جيرمان قدما في الدور ربع النهائي بعد الفوز على برشلونة بأربعة أهداف مقابل، حيث سجل أهداف العملاق الباريسي كلا من كيليان مبابي " هاتريك" ومويس كين هدف، بينما أحرز ليونيل ميسي هدف البلوجرانا اليتيم من ركلة جزاء.





أبرز الأحداث المؤسفة في مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان:





- تهديد مبابي لـ جوردي ألبا بالقتل:





أكدت صحيفة " موندو ديبورتيفو" أن كليليان مبابي هدد جوردي ألبا لاعب برشلونة بالقتل خلال مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان.





وذكرت الصحيفة، أن ديست مدافع برشلونة ذهب إلى مبابي للاعتذار عن تدخله بعنف معه في إحدى الكرات، ليرد عليه مبابي قائلا "لا تلمسني".





وأضافت الصحيفة، أن ألبا تدخل وقال لـ مبابي: "كن أكثر ذكاء إنه طلب أن تسامحه"، ليرد عليه المهاجم الفرنسي قائلا " سأقتلك في الشارع".





وتابعت الصحيفة، أن بيكيه هو الآخر تدخل وقال لـ مبابي من انت لتقتله؟ ليرد عليه ألبا، اتركه إنه يتعلم.





خناقة بيكيه وجريزمان:





كشفت صحيفة " سبورت " الإسبانية عن وقوع مشادة بين ثنائي برشلونة جيرارد بيكيه وأنطوان جريزمان، خلال مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان.





وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن بيكيه طلب من جريزمان أداء واجبه الدفاعي عندما كانت النتيجة 1 - 1، ليرد عليه المهاجم الفرنسي :" خذ الأمور ببساطة وتوقف عن الصراخ".





وأشارت الصحيفة، إلى رد جريزمان أثار غضب بيكيه مما جعل المدافع الإسباني يعتدي على زميله بالسباب، ليرد عليه جريزمان مجددا " توقف عن الصراخ".





وأكدت الصحيفة، أن لينجليت تدخل لإنهاء الأزمة بين الثنائي خلال اللقاء.

شهد مباراة برشلونة وبرشلونة وباريس سان جيرمان، التي أقيمت على ملعب كامب نو، أول أمس الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دوري أبطال أوروبا، العديد من الأحداث المثيرة للجدل.