بطاطين ومواد غذائية.. انطلاق قافلة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، اليوم، انطلاق قافلة المساعدات الغذائية والعينية، والتي تشمل كراتين مواد غذائية وبطاطين ولحوم، بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني و مديرية التضامن الاجتماعي، في حضور إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومسؤولى جمعية البر والتقوى.





وتابع المحافظ توزيع المساعدات من أمام مبني ديوان عام المحافظة، وتشمل بطاطين وكراتين مواد غذائية ولحوم، على الفئات الأولى بالرعاية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، عن طريق مجموعة من الجمعيات الأهلية المشهرة وتحت إشراف المديرية وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

إقراايضا :

وأثنى المحافظ على الدور الذى تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية خلال الفترة الحالية الاستثنائية التى تمر بها البلاد ،من خلال المشاركة في دعم الجهود التى تقوم بها الوزارات والهيئات فى توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات خاصة فى ظل التعاون لمواجهة آثار تداعيات فيروس كورونا على كافة فئات المجتمع.



