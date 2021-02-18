ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بطاطين ومواد غذائية.. انطلاق قافلة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:05 م
بطاطين ومواد غذائية..
بطاطين ومواد غذائية.. انطلاق قافلة لدعم الأسر
Advertisements
محمد عبدالحليم
شهد الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، اليوم، انطلاق قافلة المساعدات الغذائية والعينية، والتي تشمل كراتين مواد غذائية وبطاطين ولحوم، بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني و مديرية التضامن الاجتماعي، في حضور إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومسؤولى جمعية البر والتقوى. 

وتابع المحافظ توزيع المساعدات من أمام مبني ديوان عام المحافظة، وتشمل بطاطين وكراتين مواد غذائية ولحوم، على الفئات الأولى بالرعاية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، عن طريق مجموعة من الجمعيات الأهلية المشهرة وتحت إشراف المديرية وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية. 
إقراايضا : 
وأثنى المحافظ على الدور الذى تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني  والجمعيات الأهلية خلال الفترة الحالية الاستثنائية التى تمر بها البلاد ،من خلال المشاركة في دعم الجهود التى تقوم بها الوزارات والهيئات فى توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات خاصة فى ظل التعاون لمواجهة آثار تداعيات فيروس كورونا على كافة فئات المجتمع. 

من جهتها أوضحت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف أن القافلة يتم تنظيمها بالتعاون مع جمعية البر والتقوى ،والتي تشمل توفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية،خاصة في ظل الظروف الحالية وموسم الشتاء،وتشمل 5آلاف بطانية و2000 كرتونة غذائية ، ولحوم 10 عجول،بجانب تنظيم قافلة طبية لعلاج أمراض العيون، وعمل نظارات طبية للمستحقين، فضلًا عن توفير بعض مستلزمات الزفاف لعدد 10 فتيات من الأسر الأولى بالرعاية. 
بطاطين ومواد غذائية.. انطلاق قافلة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف
بطاطين ومواد غذائية.. انطلاق قافلة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف
بطاطين ومواد غذائية.. انطلاق قافلة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف
بطاطين ومواد غذائية.. انطلاق قافلة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قوافل تثقيفية ورياضية لتعزيز المواطنة بقرية البرشا بـ المنيا

يحدث في المنيا.. قوافل رياضية ومسابقات فنية لتعزيز المواطنة بقرية البرشا

محافظ المنوفية: توزيع 28 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية

محافظ بني سويف: توزيع 52 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل

غدًا .. فصل التيار الكهربائي عن مغذي أبوسليم فى بنى سويف

محافظ بني سويف يوزع مساعدات زواج عينية من إحدى المؤسسات المجتمعية

ترشيحاتنا

الإعدام مرتين.. حكم نهائي بحق أم ألقت أطفالها في نهر دجلة بالعراق

جمال أرشيف: رشدى أباظة اتدفن 3 مرات

مدير بريزنتيشين يطرح حلولا لإنهاء أزمة تجديد عقد ساسي مع الزمالك

ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟ القرارات كاملة

فيات ونيسان ورينو .. وباقة أسعار أقل من 200 ألف جنيه

ممنوع دخول ألمانيا.. حكومة ميركل تحظر قدوم مواطني هذه الدول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريض يكتشف إصابته بسرطان نادر بعد تشخيص خاطئ

فيات ونيسان ورينو .. وباقة أسعار أقل من 200 ألف جنيه

مليانة فيتامينات.. طريقة عمل شوربة حمص بالكاري