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برلمان

برلماني يطالب الحكومة بخطة متكاملة لمواجهة الزيادة السكانية

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:22 م
النائب محمد احمد
النائب محمد احمد الجبلاوي
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القسم السياسي
أكد النائب محمد أحمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة البيئة،  أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الزيادة السكانية خاصة خلال الفترة الحالية، مطالبا الحكومة بضرورة إعداد أجندة محددة وخطة متكاملة لتنفيذ توجيهات الرئيس في هذا الشأن والقضاء على الأزمة.


وطالب الجبلاوي خلال تصريحات  له، بضرورة التركيز على زيادة الوعي لدى المواطنين حتى يدركوا خطورة الزيادة السكانية عليهم قبل خطورتها على الدولة، على أن يتم تكثيف التوعية في قرى الريف نظرا لزيادة معدل الإنجاب بها مقارنة بالحضر أو مدن العاصمة وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي.


وأكد عضو مجلس النواب  أهمية حملات طرق الأبواب والتوعية المباشرة لأهالي الريف بجانب دعم تجربة رائدات الريف للقيام بهذا الدور، بالإضافة إلى إتاحة كافة الوسائل اللازمة لتنظيم الأسرة بأسعار رمزية أو بالمجان لغير القادرين.


وحذر الجبلاوي من خطورة التهاون أو التقاعس في هذا الملف، نظرا لخطورة الزيادة السكانية على الفرد والدولة، والتي تلتهم قرارات وإجراءات الدولة للتنمية كما تؤثر على الأمن الغذائي بالإضافة إلى زيادة الضغط على الخدمات المقدمة للمواطن من صحة وتعليم ورعاية اجتماعية.


يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال خلال كلمته في افتتاح عدد من مشروعات القطاع الصحى في محافظة الإسماعيلية، إن التعريف بخطورة النمو السكانى مهم جدا لكل الأسرة المصرية في الريف والحضر، مشددا: "أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا".
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