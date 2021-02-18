سفيرة كوبا بالقاهرة تبحث مع مسئولين بالخارجية التعاون الثنائي وتوفير عقار كورونا للمصريين

بحثت السفيرة تانيا أجيار فرنانديز، سفيرة كوبا لدى القاهرة، مساء اليوم بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو، سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة تعميق التعاون بين هافانا والقاهرة.









كما عبرت سفيرة كوبا بالقاهرة، خلال استقبال السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين، لها بمقر الوزارة، عن رغبة بلادها في توفير عقار "بيومودلين تي" للمواطنين المصريين خاصة وأنه أثبت كفاءة وفعالية خلال التجارب السريرية والاستخدام الطارئ، كما أنه سهل النقل والتخزين ولا يحتاج إلى تبريد عال كنظائره من البلدان الأخرى.







