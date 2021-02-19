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برلمان

معتز محمود يطالب الحكومة بإعداد خطة للصناعات المعتمدة على مواد خام مصرية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:00 ص
النائب معتز محمود
النائب معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
طالب النائب معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان بضرورة التنسيق بين 4 وزارات وهى البترول والتعاون الدولى والصناعة والتجارة والاستثمار وأن يجلسوا معا لتحديد كمية المواد الخام والعجز فيها وعدد المصانع حسب المواد الخام المتاحة ، بحيث يكون لدى الدولة خطة تعرضها على المستثمرين.

وأضاف محمود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : مصر تستورد 95 % من زيت الطعام ما يكلف ميزانية الدولة 600 مليون دولار، وهذا الأمر كان مقبول حينما كنا نستورد زيت الطعام من الشرق الأقصى ، وكانت تكلفة الزيت أقل من الإنتاج.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: لكن بعد زيادة قيمة الدولار اصبحت تكلفة انتاج الزيت فى مصر ارخص من الخارج ، مؤكدا وجود عجز فى الزيت.

واختتم : يجب ان تكون هناك منظومة واحدة وخطة للدولة للصناعات التى تعتمد على المواد الخام المصرية ومعرفة أماكنها، ويتم عرضها على المستثمرين فى المؤتمرات.
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