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توك شو

رغد صدام حسين: تأثرت كثيرا بعد القبض على والدي وموقع العراق فرض عليه الحروب.. شاهد

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:03 م
رغد صدام حسين
رغد صدام حسين
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البهي عمرو
قالت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق، إنها تألمت كثيرًا بعد القبض على والدها صدام حسين. 

وأضافت رغد صدام حسين في حوار على قناة "العربية"، أن والدها لم يكن فى حفرة كما أدعى البعض ولكن كان فى ملجأ لكى يظهر بهذا المشهد.

ولفتت إلى أن والدها كان محاصرا، وأن المقاتل العراقى بطل، وصدام حسين كان بطلا.

وتابعت أنها لم تتوقع أبدًا أن يتم القبض على والدها، وأن يكون والدها فى قبضة الجنود الأمريكيين، وأنها كانت تعتقد أن يستشهد والدها فى أثناء الدفاع عن أرضه ووطنه، مؤكدة "كنت قلقة عليه بشكل مستمر".

كما ردت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق على سؤال حول رغبتها في تولي مناصب سياسية بالعراق في المستقبل القريب.

وقالت حول إمكانية لعبها دورا سياسيا "كل شيء وارد ومطروح على الساحة، كل الخيارات وكل الاحتمالات".

وخلال اللقاء، قالت رغد صدام حسين إن والدها ”لا يحب الحروب، لكن موقع بلاده ومكانتها وثرواتها أجبرته على اتخاذ قرارات الحروب كواجب أخلاقي".

واعتبرت أن وقت حكم صدام حسين كان وقت عز للعراق، لكنها اعترفت أنه كان يتم التعامل بقسوة في حالات معينة.

وأضافت رغد حسين "عندما يكون رئيسك صدام حسين عليك أن تختار بين الرخاء والحرية"، مشيرة إلى والدها لم يكن يستعمل معها أو مع أخواتها القسوة والترهيب كما يشاع.

في سياق آخر، أشارت رغد صدام حسين إلى أن الإيرانيين استباحوا العراق بعد غياب السلطة الحقيقية.
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