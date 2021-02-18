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أخبار العالم

خلال 24 ساعة .. الكويت تسجل 979 إصابة بكورونا و8 وفيات

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:44 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
 
أعلنت وزارة الصحة الكويتية  عن تسجيل ‏‎ 979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 181484 حالة. 
 
وسجلت الصحة الكويتية في بيانها 8  وفيات جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع  إجمالي عدد الوفيات في المملكة منذ بداية الأزمة وحتي الان إلى 1027 حالات.

وبلغ ‏‎ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 986  حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 169406 حالات.

واجرت الصحة الكويتية 10622 فحصا جديدا خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الفحوصات في البلاد الي 170881 فحصا منذ بداية الجائحة وحتي الان. 

كما بلغت إجمالي الحالات التي لازالت  تتلقي العلاج 11051 من بينهم 153 حالة في العناية المركزة. 


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