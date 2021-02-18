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تعليم

تفاصيل كاملة تحسم جدل امتحانات صفوف النقل وطريقة تقييمها

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:43 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعلم والتعليم الفني، إن طلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى 2 اعدادي في الفترة من 28 فبراير حتى 4 مارس 2021 امتحان موحد واحد فقط متعدد التخصصات.

وأضاف وزير التربية والتعليم  - في بيان له عبر قناة مدرستنا 1 :  ستكون الاجابة بنفس ورقة الاسئلة وتكون نوعية الاسئلة اختيار من متعدد -0 4 بدائل لكل سؤال ) موزعة على المواد الاساسية التي تضاف للمجموع طبقا لخطة توزيع المنهج حتى نهاية الفصل الدراسي الاول

وأوضح وزير التربية والتعليم ان زمن الامتحان لطلاب صفوف النثل ساعتان لكل صف ، وستم تحديد عدد اسئلة كل مادة طبقا للوزن النسبي لها 

أما عن ضوابط النجاح والانتقال للصف الاعلى لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الاساسي ، فأكد الوزير على ما يلي :

تحسب درجة 50% على امتحان الفصل الدراسي الاول و 50% على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات الامتحانات التي تعقد من شهر مارس حتى شهر مايو

ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من المجموع الكلي للامتحان شريطة ان لا تقل الدرجة في اي مادة عن 25%

والطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلي وحصل على اق من 25 % في مادة او اكثر له حق دخول الدور الثاني في تلك المواد اتي لم يحقق بها نسبة 25%

الطالب الحاصل على اقل من 50% في المجموع الكلي ويكون له الحق في دخول الدور الثني في المواد التي يحصل فيها على نسبة 25% حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلي.

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