ردهم صادم.. موقف محرج للبلوجر المصرية هادية غالب من متابعيها

تعرضت البلوجر المصرية هادية غالب لموقف محرج، بعدما أعلنت عبر خاصية "ستوري" إنستجرام عن تنفيذ قصة شعر جديدة بعد تشبيه الجمهور لها بأنها شبيهة الممثلة الشهيرة أورسولا كوربيرو الشهيرة بتقديمها لدور طوكيو.





ونشرت هادية صورة لها ظهرت فيها بقصة الشعر الجديدة، وتجاورها صورة أخرى لطوكيو، وتساءل متابعوها وعددهم 2.1 مليون متابع عن مدى الشبه بينها وبين طوكيو.





وكانت النتيجة صادمة حيث ظهرت اتفاق 30% فقط من الآراء بأنها تشبهها فيما كان الرأي المخالف 70%، وقالت متابعة لها: "عملت نيولوك عشان الجمهور بيقول إنها شبه طوكيو.. أكتر من نصهم قالوا إنها مش شبهها.. اللي عاوز يعمل نيولوك يعمله من غير ما يتشبه بحد".





أما هادية غالب فهي مدونة للموضة وسيدة أعمال عشرينية شابة، كانت قد درست الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي تعيش بين القاهرة ودبي، وتفضل الخروج عن المألوف خاصة في مجال الأزياء والموضة مثل ارتداء الأزياء الغريبة.





أما أورسولا كوربيرو فهي ممثلة إسبانية من مواليد أغسطس عام 1989، اشتهرت بدورها في مسلسل "لا كاذا دو بابل"، و"أنتينا 3"، وغيرها من الأعمال التي حازت على شهرة دولية، وبدءت مسيرتها الفنية منذ عام 2002 واستمرت في تقديم الأدوار الصغيرة حتى عام 2013، وكان دورها في "لا كاذا دو بابل" هو بوابتها للدخول إلى العالمية.