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تعليم

وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات طلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة والتربية الفكرية

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:49 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل امتحانات طلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة والتربية الفكرية 

حيث قال وزير التربية والتعليم في بيان له على قناة مدرستنا 1  :  تعقد امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة بنفس مواعيد اقرانهم ، طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل اعاقة ، ماعدا طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي يعقد لهم امتحانات ورقية طبقا للمعمول به.

وأضاف وزير التربية والتعليم : طلاب مدارس التربية الفكرية يتم تقييمهم بمعرفة المعلمين القائمين عليهم

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة للفصل الدراسي الثاني ... تعقد امحتانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة بنفس مواعيد اقرانهم ، طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل اعاقة ، ماعدا طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، ويعقد لهم امتحان واحد فقط ويكون ورقيا طبقا للمعمول به
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