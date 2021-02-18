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توك شو

4 أسطر.. هذا ما جاء فى أول رسالة من صدام حسين لابنته رغد..شاهد

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:59 م
رغد صدام حسين
رغد صدام حسين
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البهي عمرو
قالت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل، إنها استقبلت رسالة من والدها خلال تواجدها فى المحكمة، وأكدت أن الرسالة جاءت لها بعد موافقة من الجانب الأمريكي.

وأضافت رغد صدام حسين في حوار على قناة "العربية"، أن أول رسالة تلقتها من والدها كانت عبارة عن 4 أسطر، و كانت هناك أجزاء كثيرة محذوفة، وقامت بعرض الرسالة على الهواء.

وتابعت : " حتى مذكرات صدام حسين تم حذف أجزاء منها كثيرة".

وقالت حول إمكانية لعبها دورا سياسيا "كل شيء وارد ومطروح على الساحة، كل الخيارات وكل الاحتمالات".

وخلال اللقاء، قالت رغد صدام حسين إن والدها  ”لا يحب الحروب، لكن موقع بلاده ومكانتها وثروتها أجبرته على اتخاذ قرارات الحروب كواجب أخلاقي".

واعتبرت أن وقت حكم صدام حسين كان وقت عز للعراق، لكنها اعترفت أنه كان يتم التعامل بقسوة في حالات معينة.

وأضافت رغد حسين "عندما يكون رئيسك صدام حسين عليك أن تختار بين الرخاء والحرية"، مشيرة إلى والدها لم يكن يستعمل معها أو مع أخواتها القسوة والترهيب كما يشاع.

في سياق آخر، أشارت رغد صدام حسين إلى أن الإيرانيين استباحوا العراق بعد غياب السلطة الحقيقية.

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