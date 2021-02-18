ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟ القرارات كاملة

أذاعت قناة مدرستنا التعليمية منذ قليل بيانا عاجلا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، لحسم حالة الجدل المثارة بشأن قرارات عقد الامتحانات وعودة الدراسة.





وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أبرز القرارات التي أعلنها وزير التربية والتعليم خلال بيان اليوم :





امتحانات صفوف النقل



وأضاف وزير التربية والتعليم - في بيان له عبر قناة مدرستنا 1 : ستكون الاجابة بنفس ورقة الاسئلة وتكون نوعية الاسئلة اختيار من متعدد -0 4 بدائل لكل سؤال ) موزعة على المواد الاساسية التي تضاف للمجموع طبقا لخطة توزيع المنهج حتى نهاية الفصل الدراسي الاول

وأوضح وزير التربية والتعليم ان زمن الامتحان لطلاب صفوف النثل ساعتان لكل صف ، وستم تحديد عدد اسئلة كل مادة طبقا للوزن النسبي لها

وسيكون جدول الامتحان كالتالي: (الصف الرابع الابتدائي "يوم 28 فبراير"- الصف الخامس الابتدائي "يوم 1 مارس"- الصف السادس الابتدائي "يوم 2 مارس"- الصف الأول الإعدادي "يوم 3 مارس"- الصف الثاني الإعدادي "يوم 4 مارس").

أما عن ضوابط النجاح والانتقال للصف الاعلى لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الاساسي ، فأكد الوزير على ما يلي :

- تحسب درجة 50% على امتحان الفصل الدراسي الاول و 50% على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات الامتحانات التي تعقد من شهر مارس حتى شهر مايو

- ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من المجموع الكلي للامتحان شريطة ان لا تقل الدرجة في اي مادة عن 25%

- الطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلي وحصل على اق من 25 % في مادة او اكثر له حق دخول الدور الثاني في تلك المواد التي لم يحقق بها نسبة 25%

- الطالب الحاصل على اقل من 50% في المجموع الكلي ويكون له الحق في دخول الدور الثني في المواد التي يحصل فيها على نسبة 25% حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلي. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعلم والتعليم الفني، إن طلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى 2 اعدادي تعقد في الفترة من 28 فبراير حتى 4 مارس 2021 امتحان موحد واحد فقط متعدد التخصصات.





امتحانات الشهادة الاعدادية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم الاستجابة لرغبة أولياء الأمور بشأن امتحانات الطلاب في الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) وذلك تيسيرًا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، وجاءت كالتالي:





تقرر عقد امتحان يوم 7 مارس وسيكون امتحان واحد لجميع المواد (متعدد التخصصات) فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول وسيكون الحضور يوم واحد فقط في لجان مدرسية.. وسيكون نتيجة هذا الامتحان (اجتياز أو عدم اجتياز).

ولا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.





الطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.





يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية (عام/ فنى /........الخ) وفق تلك الدرجات.





يُعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة طبقًا لخطة توزيع المنهج للفصل الدراسي الثاني فقط، وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل مديرية.





امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في الفترة من ٢٧ فبراير حتى ١١ مارس ٢٠٢١.. وقد تقرر أن تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات (التي لم تستلم التابلت) بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، مع التأكيد على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية أثناء التواجد داخل المدرسة.

كما ستعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.









امتحانات طلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة والتربية الفكرية



كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل امتحانات طلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة والتربية الفكرية

حيث قال وزير التربية والتعليم في بيان له على قناة مدرستنا 1 : تعقد امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة بنفس مواعيد اقرانهم ، طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل اعاقة ، ماعدا طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي يعقد لهم امتحانات ورقية طبقا للمعمول به.

وأضاف وزير التربية والتعليم : طلاب مدارس التربية الفكرية يتم تقييمهم بمعرفة المعلمين القائمين عليهم

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة للفصل الدراسي الثاني ... تعقد امحتانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة بنفس مواعيد اقرانهم ، طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل اعاقة ، ماعدا طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، ويعقد لهم امتحان واحد فقط ويكون ورقيا طبقا للمعمول به





الدبلومة الامريكية







وقال وزير التربية والتعليم ان هناك فترة سماح لمدة 6 شهور من 15 فبراير 2021 حتى 15 اغسطس 2021 لطلاب G11 , G12 وليس بأثر رجعي.

وأضاف وزير التربية والتعليم : لن يعتد بإمتحانات السات بعد تاريخ 15 فبراير 2021 لطلاب الدبلومة الامريكية من حيث تنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والاهلية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيسمح لطلاب G11,G12 بالـ Matching أو الــ super matching عبر نظم التقييم المختلفة. أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لامتحانات الدبلومة الامريكية ، الامتحان المصري EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الامريكية لتنسيق الجامعات المصرية .







