كوني فخورة.. رغد صدام حسين تكشف تعليق معمر القذافي على إعدام والدها

كشفت رغد صدام حسين موقفها من الأشخاص الذين حضروا إعدام والدها الرئيس العراقى الراحل صدام حسين وكذلك استقبال الرئيس الراحل معمر القذافى لها.



وقالت رغد صدام حسين خلال حوارها مع فضائية العربية، إن من حضروا إعدام والدها لم يكونوا أصحاب قرار الإعدام، معقبة،:"ليه هحاسبهم، كانوا يعتقدون أنهم يشفون غليلهم".



وعن علاقتها بعائلة الرئيس الليبيى الراحل معمر القذاقى، قالت رغد صدام حسين إنها تعتبرها عائلتها لأنهم ساندوها كثيرا، لافتة إلى أن معمر القذاقى قال لها:" رغد بنتى شايف حزن فى عنيك، الانسان ممكن يموت فى أى لحظة بطريقة لا يتوقعها، كونى فخورة أبيك واخوتك ماتوا أبطال".



وقالت رغد صدام حسين، إنها تألمت كثيرًا بعد القبض على والدها صدام حسين وأن والدها لم يكن فى حفرة كما ادعى البعض ولكن كان فى ملجأ لكى يظهر بهذا المشهد.





ولفتت إلى أن والدها كان محاصرا، وأن المقاتل العراقى بطل، وصدام حسين كان بطلا.





وتابعت أنها لم تتوقع أبدًا أن يتم القبض على والدها، وأن يكون والدها فى قبضة الجنود الأمريكيين، وأنها كانت تعتقد أن يستشهد والدها فى أثناء الدفاع عن أرضه ووطنه، مؤكدة "كنت قلقة عليه بشكل مستمر".





كما ردت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق على سؤال حول رغبتها في تولي مناصب سياسية بالعراق في المستقبل القريب.





وقالت حول إمكانية لعبها دورا سياسيا "كل شيء وارد ومطروح على الساحة، كل الخيارات وكل الاحتمالات".





وخلال اللقاء، قالت رغد صدام حسين إن والدها ”لا يحب الحروب، لكن موقع بلاده ومكانتها وثرواتها أجبرته على اتخاذ قرارات الحروب كواجب أخلاقي".





واعتبرت أن وقت حكم صدام حسين كان وقت عز للعراق، لكنها اعترفت أنه كان يتم التعامل بقسوة في حالات معينة.





وأضافت رغد حسين "عندما يكون رئيسك صدام حسين عليك أن تختار بين الرخاء والحرية"، مشيرة إلى والدها لم يكن يستعمل معها أو مع أخواتها القسوة والترهيب كما يشاع.





في سياق آخر، أشارت رغد صدام حسين إلى أن الإيرانيين استباحوا العراق بعد غياب السلطة الحقيقية.



