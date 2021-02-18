بتول عرفة تقدم هاني شاكر وكارول سماحة بقالب جديد .. فيديو

بفكرة مبتكرة وثوب مختلف، قدمت المخرجة بتول عرفة الفنان الكبير هاني شاكر والفنانة اللبنانية كارول سماحة، من خلال فيديو كليبين جديدين، يتم طرحهما اليوم، تحت رعاية لايف ستايلز ستديو.





وكان من المقرر أن تخرج بتول كليبين مختلفين للفنانين، يتم طرح كل منهم على حدة، ولكن اتباعًا لفكرة الاختلاف والتجديد التي اعتادت عليها، عملت على دمج الكلبين بطريقة مبتكرة، لتكامل الفكرتين.





وعملت على دمجهما كقصة تمثيلية واحدة بكلبين مختلفين، فاللمرة الأولى تشارك الفنانة كارول سماحة كموديل بكليب "بقالي كتير" للفنان هاني شاكر، ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد بل يعود الفنان هاني شاكر للتمثيل مجددًا من خلال الكليب ويشارك كموديل ايضًا للمرة الاولى في كليب " شكرًا" للفنانة كارول سماحة، ليقدما سويًا عملين مختلفين.





وطرحت الشركة المنتجة أمس البرومو الدعائي للفيديو كليبين استعدادًا.





ويذكر أن كليب "بقالي كتير " للفنان هاني شاكر من كلمات: إيهاب عبد العظيم، وألحان: سامر أبو طالب، وتوزيع: عمر إسماعيل، وكليب "شكرًا" للفنانة كارول سماحة، من كلمات:أحمد المرزوق، واللحن مستوحى من اللون تركي، والكلبين فكرة وإخراج: بتول عرفة.