خطوة بخطوة.. ازاي تستخرج تصريح سفر وانت قاعد في البيت

تعد إدارة التجنيد والتعبئة من أقدم الإدارات التابعة لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، وهي من الإدارات في القوات المسلحة، التى تتعامل مع المواطنين بشكل مباشر، وخلال الفترة الماضية تم تطوير العديد من الخدمات تيسيرًا على المواطنين والشباب المقبلين على التجنيد، وشهدت إدارة التجنيد والتعبئة خلال الفترة الماضية عملية تطوير كُبرى وفي جميع المناطق لتيسير الخدمة المقدمة للمواطنين ولشباب التجنيد.









وفي إطار سياسىة التطوير التي تتبعها القوات المسلحة بإداراتها المختلفة، يقدم موقع صدى البلد الاخباري، الخطوات المطلوبة لإستخراج تصريح السفر إلكتروتيا دون الذهاب إلي مُجمعات خدمة المواطنين بالمناطق.





خطوات إستخراج تصريح بالإذن للسفر





تسجيل طلب إستخراج تصريح بالإذن للسفر.





يتم ملء البيانات الأساسية "الإسم باللغة العربية - موقف التجنيد - الرقم الثلاثى - الرقم العسكرى - الرقم القومى - الدولة - ...." ويراعى الدقة فى البيانات المسجلة.





يتم تحديد مكان إستلام تصريح الإذن بالسفر.





يتم الضغط على تسجيل البيانات والإحتفاظ برقم الطلب المقدم بعد مراجة البيانات .





يتم دراسة الطلب المقدم بمعرفة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لتحديد أحقية المواطن فى الحصول على الخدمة.





يتم متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الضغط على الإستعلام عن تصريح بالإذن للسفر بإستخدام البيانات الأساسية "موقف التجنيد - الرقم الثلاثى - الرقم العسكرى - الرقم القومى - الدولة".









يتم الرد بموقف الدراسة بإحدى النتائج الآتية:





لا مانع من إستخراج تصريح بالإذن للسفر بعد سداد الرسوم المقررة.





لا مانع من إستخراج تصريح بالإذن للسفر بعد تقديم المستندات المطلوبة.





برجاء التقدم لادارة التجنيد و التعبئة لمراجعة موقفك وإستخراج تصريح بالإذن للسفر.





برجاء التقدم لمنطقة التجنيد و التعبئة التابع لها لمراجعة موقفك وإستخراج تصريح بالإذن للسفر.





إستخراج تصريح بالإذن للسفر للطلبة الدارسين بداخل جمهورية مصر العريبة والمؤجل تجنيدهم فى غير توقيتات الإجازة وذلك (لظروف إستثنائية) من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.





الدفع والوصول





= يمكنك الدفع إلكترونيا عن طريق الإنترنت.

= يمكنك الدفع النقدي من خلال أقسام ومكاتب التجنيد.

= تصريح السفر يصل إلي جميع منافذ الجوزات على مستوى الجمهورية بعد 30 دقيقة فقط من سدادك لقيمة الرسوم المقررة دون الحاجة إطلاقًا لإستلام التصريح الورقي.

= يصلك صورة التصريح الإلكتروني بعد الإستخراج على الواتساب والبريد الإلكتروني

= يمكنك أيضا إستخراج الخدمة والإستعلام عن موقفها من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية على رقم 15499، حيث إن الخدمة تعمل طوال الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة وخلال الإجازات والعطلات الرسمية أيضا.



لإستخراج تصريح سفر اضغط هنا



