فيديو جراف.. تحذيرات ونصائح مهمة من خبراء عند القيادة في الطقس السيئ

نصح خبراء السيارات بتجنب القيادة هذه الفترة خصوصا في الرياح الشديدة والأمطار، حرصا على سلامة القائد والركاب. لكن في بعض الاحيان يضطر مالك السيارة أن يذهب إلى وجهة معينة.. في هذا السياق يطرح خبراء السيارات نصائح هامة عند القيادة في هذا الطقس.









يجب ان يعلم قائد السيارة، أنه ليس هناك ما يدعو لتعريض نفسه للخطر ، إذا لم تكن القيادة في ظروف الأمطار ضرورية ، ويمكن أن يؤجل أي شيء مهما كان مُهمًا؛ في سبيل سلامته وسلامة أسرته، كما يجب- حال تحركه- التحقق من المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية ومساحات الزجاج الأمامي؛ للتأكد من أنها ستعمل بكفاءة عند الحاجة إليها .









ولمعرفة نصائح الخبراء عند القيادة في الطقس السيئ قم بمشاهدة الفيديو التالي ...