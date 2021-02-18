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توك شو

متفكروش.. تامر أمين يوجه رسالة للمقبلين على الزواج

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:27 م
تامر أمين
تامر أمين
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البهي عمرو
قال الإعلامي تامر أمين، إنه يوجه رسالة لـلمقبلين على الزواج قائلا: متفكروش" وابتسم تامر أمين قائلا: "متفكروش وكملوا الجواز".

وحكى تامر أمين قصة جميلة لـمواطن يدعى أحمد ويبلغ من العمر 40 عامًا، ويعمل على توك توك، بمنطقة أرض اللواء بالجيزة".

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن هذا المواطن كان معه فتاة تدعى هبة، وأجنبية الجنسية "ليست مصرية" كان يوصلها فى يوم زفافها لـمكان تريده، وبعد أن قام بتوصيلها للمكان الذى تريده تركت علبة بـالتوك توك وكان بها شبكتها الذهبية.

ولفت تامر إلى أن هذا المواطن قام بالعودة للمكان الذي قام بتوصيل الفتاة "العروسة هبة" وقام بإعطائها الذهب.

وأشار إلى أن المال الحلال أفضل بكثير، فالمواطن عندما يضع المال الحرام على المال الحلال فالجميع يصبح حراما.

وأوضح أن المال الحرام يأتي بالفقر على صاحبه.
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