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رياضة

بسبب كورونا.. إلغاء مباراة مصر وأوغندا لكرة السلة والفراعنة يصعدون لبطولة إفريقيا

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:22 م
صدى البلد
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ريهام بكير
قرر الاتحاد الافريقي لكرة السلة الغاء مباراة مصر وأوغندا في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 المقرر اقامتها في رواندا.

وقال المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ورئيس بعثة المنتخب المصري في تونس إن مسئولي الاتحاد الافريقي اخطروا بعثة المنتخب بإلغاء مباراة أوغندا.

وأوضح عبد المطلب ان مباراة أوغندا تقرر الغاؤها وفقًا لقرار "الفيبا" بعد وجود عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف المنتخب الاوغندي.

وأشار عبد المطلب في تصريحاته الى أن الغاء المباراة واعتبار المنتخب المصري فائزًا أدى الى تأكد تأهل الفراعنة إلى بطولة إفريقيا التي تقام في شهر أغسطس القادم في رواندا.

ويخوض منتخب الفراعنة مواجهات إياب التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 في تونس في الفترة من 17 لـ 21 فبراير الجاري.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 والتي تضم أيضًا منتخبات أوغندا وكاب فيردي والمغرب ويتصدر ترتيبها الفراعنة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباريات الذهاب في التصفيات التي أقيمت في القاهرة نوفمبر الماضي.
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