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رياضة

رئيس بعثة المنتخب في تونس: اعترضنا على قرار المنتخب الأوغندي

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:11 م
صدى البلد
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ريهام بكير
كشف المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ورئيس بعثة المنتخب المصري في تونس عن كواليس الغاء مباراة أوغندا في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021.


وقرر الاتحاد الافريقي لكرة السلة الغاء مباراة مصر وأوغندا في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 المقرر اقامتها في رواندا بسبب وجود عدد كبير من إصابات فيروس كورونا بين صفوف اللاعبين.


وتأهل المنتخب المصري مباشرًة الى بطولة إفريقيا المقرر اقامتها في أغسطس المقبل في رواندا حيث كان يحتاج لفوز واحد فقط من أجل تحقيق بطاقة التأهل للمسابقة.


وقال عبد المطلب"اعترضنا خلال الاجتماع الفني الخاص بالتصفيات أمس على عدم وجود منتخب أوغندا في نفس الفندق الذي تقيم فيه باقي المنتخبات".


وتابع "اعتراضنا جاء بسبب خرق مسئولي المنتخب الاوغندي لقواعد الكبسولة التي تلزم جميع المنتخبات بالتواجد في نفس الفندق ولكن مسئولي الاتحاد الافريقي أكدوا ان منتخب أوغندا ملتزم بالتعليمات والتحذيرات الطبية مع تطبيق قواعد الكبسولة".


وحرص عبد المطلب على الاجتماع بلاعبي المنتخب المصري قبل انطلاق المران وتحدث معهم قائلًا "مباراتا الرأس الأخضر والمغرب في منتهى الصعوبة، علينا الفوز في المباراتين واللعب بمنتهى القوة".


وأضاف "هدفنا هو الفوز بالـ 3 مباريات وليس التأهل فقط، تركيزنا هو حصد النقاط كاملة من أجل التقدم في التصنيف الخاص بنا وهو ما سيساعدنا في تصنيفنا في بطولة إفريقيا وتصفيات كأس العالم".


وواصل رئيس بعثة المنتخب في تونس "توجهنا لملعب المباراة بعد قرار الغاء المباراة من أجل خوض التدريب على نفس الملعب والاستعداد لمباراة الرأس الأخضر يوم السبت القادم".


واختتم محمد عبد المطلب تصريحاته مؤكدًا على تمنيات الاتحاد المصري لكرة السلة لبعثة المنتخب الاوغندي من جهاز فني ولاعبين وشفائهم في أسرع وقت ممكن.
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