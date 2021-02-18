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بطل العالم في الـ "كيك بوكسينج" يروي تفاصيل حصوله على أول بطولة عالمية

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:38 م
العقيد محمد عبده،
العقيد محمد عبده، بطل العالم في الـ "كيك بوكسينج
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إسراء صبري
قال العقيد محمد عبده، بطل العالم في الـ "كيك بوكسينج، إنه شارك في بطولة العالم خلال فترة دراسته في الكلية الفنية العسكرية، معقبا: بذلت مجهودا مضاعفا من أجل تحقيق التفوق علميا ورياضيا.


واسترسل: تخرجت من ضمن أوائل الكلية، وبعدها عدت مرة أخرى إلى الكلية وأصبحت معيدا،  منوها إلى أنه شارك في بطولة العالم للكيك بوكسينج في السنة الرابعة بالكلية الفنية العسكرية.


وأكمل "عبده" خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"، كانت أول مشاركة لمصر في بطولة العالم وأنا كنت في تلك البطولة بالإضافة إلى مجموعة من الزملاء، معقبا: كنت فخورا أنني شاركت معهم لكونهم أبطال عالم.


وأضاف، "كنا مجموعة وأسرة واحدة كتفنا في كتف بعض من أجل الحصول على البطولة..متابعا: "مقولة أن المصريين بياكلوا في بعض برة غير صحيحة بالمرة".
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