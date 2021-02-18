أكبر نكسة لـ آبي أحمد.. قوات تيجراي تعلن قتلها 500 جندي إثيوبي

زعمت جبهة تحرير تيجراي الشعبية (TPLF) المتمردة أنها قتلت مئات الجنود الإثيوبيين بمن فيهم جنود من إريتريا ، وفقًا لتقرير كتبته صحيفة ديلي نيشن الكينية .

وقالت جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي إنها قتلت 502 جندي زُعم أنهم شاركوا في هجوم في المنطقة الشمالية لإثيوبيا الأسبوع الماضي.

أسفر القتال أيضًا عن إصابة عدد من الجنود وفقًا للمتحدث باسم قوات دفاع تيجراي ، جبري جيبريتساديك.

وقال جبر في مقابلة مع قناة ديمتسي ووياني التلفزيونية "شنت قواتنا هجوما عسكريا على القوات المعادية المتمركزة في محيط بلدة كولا تمبين بمحلية جوواماري. لقد قضينا تماما على قوات العدو"..

واضاف "هاجمت قواتنا مواقع دفاعية للعدو حول بلدة تمبين بمحلية ادي تشيلو وقتلت 358 جنديا"..





كما زعمت قوات تيجراي أنها استولت ودمرت عددًا من المعدات العسكرية بما في ذلك خمس دبابات و 177 صاروخًا و 22 مركبة عسكرية والعديد من الأسلحة ومرافق الاتصالات.

في نوفمبر ، أصدرت الحكومة الإثيوبية مذكرات توقيف بحق أكثر من 60 من كبار قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ، لكن مكان وجود الرئيس ديبريستيون جبريمايكل والعديد من قادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي غير معروف.

في منتصف ديسمبر ، أعلن الجيش الإثيوبي أنه سيقدم مكافأة بنحو 200 ألف يورو للحصول على معلومات عن مواقعهم.

شن رئيس الوزراء أبي أحمد عملية عسكرية ضد منطقة تيجراي الشمالية في 4 نوفمبر ، بعد أشهر من التوترات بين الحكومة المركزية وجبهة تحرير تيجراي.

سيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجرا ي على السياسة الإثيوبية لما يقرب من 30 عامًا ، لكن منذ تعيين أبي في عام 2018 ، تم تهميش الحزب تدريجيًا.

بعد هجوم آبي ، قام الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 بتعيين إدارة جديدة في تيجراي وأعلن النهاية الرسمية للعملية العسكرية في نهاية نوفمبر.

من المعتقد أن الآلاف قتلوا في الصراع بينما فر أكثر من 50 ألف شخص بحثًا عن ملاذ في السودان المجاور ونزح أكثر من 63 ألفًا داخليا، وفقًا للأمم المتحدة.