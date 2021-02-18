ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أكبر نكسة لـ آبي أحمد.. قوات تيجراي تعلن قتلها 500 جندي إثيوبي

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:07 م
دبابة مهجورة تابعة
دبابة مهجورة تابعة لقوات تيجرايي
Advertisements
محمد علي

زعمت جبهة تحرير تيجراي الشعبية (TPLF)  المتمردة أنها قتلت مئات الجنود الإثيوبيين بمن فيهم جنود من إريتريا ، وفقًا لتقرير كتبته صحيفة ديلي نيشن الكينية .

 

وقالت جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي إنها قتلت 502 جندي زُعم أنهم شاركوا في هجوم في المنطقة الشمالية لإثيوبيا الأسبوع الماضي.

 أسفر القتال أيضًا عن إصابة عدد من الجنود وفقًا للمتحدث باسم قوات دفاع تيجراي ، جبري جيبريتساديك.

 

وقال جبر في مقابلة مع قناة ديمتسي ووياني التلفزيونية "شنت قواتنا هجوما عسكريا على القوات المعادية المتمركزة في محيط بلدة كولا تمبين بمحلية جوواماري. لقد قضينا تماما على قوات العدو"..

 

واضاف "هاجمت قواتنا مواقع دفاعية للعدو حول بلدة تمبين بمحلية ادي تشيلو وقتلت 358 جنديا"..


كما زعمت قوات تيجراي أنها استولت ودمرت عددًا من المعدات العسكرية بما في ذلك خمس دبابات و 177 صاروخًا و 22 مركبة عسكرية والعديد من الأسلحة ومرافق الاتصالات.

 

في نوفمبر ، أصدرت الحكومة الإثيوبية مذكرات توقيف بحق أكثر من 60 من كبار قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ، لكن مكان وجود الرئيس ديبريستيون جبريمايكل والعديد من قادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي غير معروف.

 

في منتصف ديسمبر ، أعلن الجيش الإثيوبي أنه سيقدم مكافأة بنحو 200 ألف يورو للحصول على معلومات عن مواقعهم.

 

شن رئيس الوزراء أبي أحمد عملية عسكرية ضد منطقة تيجراي الشمالية في 4 نوفمبر ، بعد أشهر من التوترات بين الحكومة المركزية وجبهة تحرير تيجراي.

 

سيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجرا ي على السياسة الإثيوبية لما يقرب من 30 عامًا ، لكن منذ تعيين أبي في عام 2018 ، تم تهميش الحزب تدريجيًا.

 

بعد هجوم آبي ، قام الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 بتعيين إدارة جديدة في تيجراي وأعلن النهاية الرسمية للعملية العسكرية في نهاية نوفمبر.

 

من المعتقد أن الآلاف قتلوا في الصراع بينما فر أكثر من 50 ألف شخص بحثًا عن ملاذ في السودان المجاور ونزح أكثر من 63 ألفًا داخليا، وفقًا للأمم المتحدة.

 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إثيوبيا تأمر باعتقال 40 من كبار مسؤولي الجيش والشرطة

مسئولة كبيرة بإثيوبيا تكشف حقيقة ما جرى في تيجراي

قرار إثيوبي عاجل حول تيجراي.. على ماذا وافق آبي أحمد هذه المرة؟

الخيانة تقسم جنود جبهة تحرير شعب تيجراي

مسئول إثيوبي: نزوح 2.2 مليون شخص بسبب الحرب على تيجراي

مقتل واعتقال قيادات بجبهة تحرير تيجراي في اشتباكات مع الجيش الإثيوبي

ترشيحاتنا

لماذا قرر وزير التعليم التحدث للرأي العام في السادسة من مساء اليوم؟| تفاصيل

حاجة من وحى الخيال.. الكاف يتغزل فى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي

الإفتاء تصحح مفهوما خاطئا عن حديث النبي " تناكحوا تناسلوا "

نداء عاجل من طيران الإمارات بشأن دخول البلاد

الكشف عن دولة تقف وراء هجوم أربيل بكردستان العراق

هل يفلت فرجاني ساسي من قبضة الزمالك.. مجلس الإدارة متمسك واللاعب يجبرهم على قبول شروطه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة يوم بلوتو.. 10 حقائق علمية عن أصغر كواكب المجموعة الشمسية سابقا

بعد آخر جلسة تصوير خضعت لها.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب كشفت عن أنوثتها وإنقاص وزنها

تسببت في تصادم 3 سيارات.. سيدة تشرب الكحول بشراهة أثناء القيادة