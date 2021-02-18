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تعليم

إجراءات احترازية لمواجهة كورونا بجامعة عين شمس

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:26 م
طلا جامعات
طلا جامعات
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حسام الفقي
كشفت الدكتورة جيهان فؤاد مدير ادارة الطب الوقائي بجامعة عين شمس عن الاجراءات الاحترازية التي تتبعها ادارة الكليات المختلفة لمواجهة الاصابة بفيروس كورونا المستجد وهي كالتالي :

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1_ قياس درجة الحرارة علي بوابات الجامعة للجميع 

2_ لبس الماسك الطبي لكل المترددين من طلبة وموظفين 

3_متابعة التباعد الاجتماعي بين كل المترددين علي الجامعة بمسافة آمنة 

4_ التطهير اليومي  لجميع المدرجات واللجان وجميع الاماكن من ارضيات ومكاتب واسطح ومقابض بكلور مخفف بالماء

5_ الحرص علي التهوية الجيدة في جميع المدرجات واماكن تجمع الطلبة والموظفين بفتح الشبابيك 

6_ الحرص علي تنظيف الحمامات بصفة مستمرة علي مدار اليوم بالكلور والتأكد علي توفير الصابون 

7_ متابعة دخول الطلبة والمترددين بنظام دون تزاحم 

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وأشارت الي الاجراءات الاحترازية المطلوبة من الطالب وهي :

1_ التعاون مع الكلية في تنفيذ الاجراءات الاحترازية 

2_ الحرص علي ارتداء الكمامة 

3_ غسيل الايدي باستمرار بالماء والصابون 

4_ عند العطس او الكحة استعمال المناديل الوقية والقاء المناديل في صناديق القمامة 

5_ عند وجود ارتفاع درجات الحرارة او ظهور اعراض البرد يرجي عدم النزول من المنزل لحين زوال الأعراض 

6_ عدم التزاحم عند الدخول من بوابة الجامعة او دخول لجان الامتحانات او الكافيتريات .
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