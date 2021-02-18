إجراءات احترازية لمواجهة كورونا بجامعة عين شمس

كشفت الدكتورة جيهان فؤاد مدير ادارة الطب الوقائي بجامعة عين شمس عن الاجراءات الاحترازية التي تتبعها ادارة الكليات المختلفة لمواجهة الاصابة بفيروس كورونا المستجد وهي كالتالي :
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1_ قياس درجة الحرارة علي بوابات الجامعة للجميع
2_ لبس الماسك الطبي لكل المترددين من طلبة وموظفين
3_متابعة التباعد الاجتماعي بين كل المترددين علي الجامعة بمسافة آمنة
4_ التطهير اليومي لجميع المدرجات واللجان وجميع الاماكن من ارضيات ومكاتب واسطح ومقابض بكلور مخفف بالماء
5_ الحرص علي التهوية الجيدة في جميع المدرجات واماكن تجمع الطلبة والموظفين بفتح الشبابيك
6_ الحرص علي تنظيف الحمامات بصفة مستمرة علي مدار اليوم بالكلور والتأكد علي توفير الصابون
7_ متابعة دخول الطلبة والمترددين بنظام دون تزاحم
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وأشارت الي الاجراءات الاحترازية المطلوبة من الطالب وهي :
1_ التعاون مع الكلية في تنفيذ الاجراءات الاحترازية
2_ الحرص علي ارتداء الكمامة
3_ غسيل الايدي باستمرار بالماء والصابون
4_ عند العطس او الكحة استعمال المناديل الوقية والقاء المناديل في صناديق القمامة
5_ عند وجود ارتفاع درجات الحرارة او ظهور اعراض البرد يرجي عدم النزول من المنزل لحين زوال الأعراض
6_ عدم التزاحم عند الدخول من بوابة الجامعة او دخول لجان الامتحانات او الكافيتريات .