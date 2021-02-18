وزير الأوقاف يشهد ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم | شاهد

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الخميس، ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الرابعة التي تحمل اسم الشيخ محمود خليل الحصري، وخلال احتفالية بالمركز الثقافي ببورسعيد.





حضر المسابقة الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والدكتورة امل عصفور عضو مجلس النواب ومدحت رضوان المدير الاقليمي لبنك التعمير والاسكان.





وتضمن حفل الافتتاح تلاوة آيات من القرآن الكريم، وفقرات للإنشاد الديني، وعدد من الفقرات المتنوعة الأخرى، وتوزيع الجوائز على الفائزين.





وتحمل مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم اسم المبتهل الشيخ محمود خليل الحصري، وتحت شعار "الأزهر منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي"، وشارك فيها 60 متسابقًا يمثلون 21 دولة من مختلف دول العالم تنافسوا في حفظ القرآن الكريم كاملًا بروايتين للشباب وبرواية واحدة للإناث، والابتهال والإنشاد الديني، والأصوات الحسنة.