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مدير السلامة والصحة المهنية بمصنع الغاز : وزارة البترول وضعت خطة لعدم تفشي كورونا بالحقول..فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:17 م
مدير السلامة والصحة
مدير السلامة والصحة المهنية بمصنع الغاز
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محمود محسن
اكد المهندس بهاء مصطفى مدير السلامة والصحة المهنية بمصنع الغاز أنه تم وضع خطة منتظمة من قبل وزارة البترول للعمل على عدم تفشي فيروس كورونا بحقول الغاز.

وأضاف مصطفى خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد، كنا على اتم استعداد لمواجهة أي جائحة مشيرا إلى أننا بدأنا في عام 2020 بجائحة كورونا وعملنا على وجود فيلا للعزل واتباع الإجراءات الإحترازية.

وتابع مدير السلامة والصحة المهنية بمصنع الغاز أنه يتم عمل قياس درجة حرارة لجميع العاملين ووجود مسافات بين العامل والأخر مؤكدا أنه تم تطبيقها بشكل جيد.

وأشار مصطفى إلى أنه تم وضع سياسة خاصة للتعامل مع كورونا في العمل مؤكدا أنه تم وضع عدد من الإشتراطات والتى التزم بها العاملون.
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