مدير مستشفى عزل عين شمس يقدم نصائح للطلاب أثناء الامتحانات

قال الدكتور أسامة أشرف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، مدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس الخاص بعزل مصابي فيروس كورونا إنه توجد اعراض ما بعد الشفاء من كورونا في الجهاز العصبي وهي صداع، اجهاد مستمر، ارق، عصبيه، وتوتر" مؤكدا ان هذه الاعراض الاكثر شيوعا.









وأشار لـ صدي البلد الي ان العلماء يتابعون اعراض المرض، مشددا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد عن أي شخص يعاني من مشاكل صحية مثل السخونة والرشح أو ما يشبه أعراض البرد.





وأكد أن المستشفى يعالج جميع مرضاه بالمجان دون أي مصاريف علاجية، ويوفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة.









من جانبه قال الدكتور خالد ابو شنب عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس وأستاذ المناعة ان الموجة الثانية من فيروس كورونا أسرع انتشارا وشراسة وأنه تم حدوث بعض الطفرات الجينية في بعض السلالات الجديدة من فيروس كورونا ومن أهمها السلالة الجديدة والتي ظهرت في انجلترا.





وأكد عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس وأستاذ المناعة إنه تم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول لذلك لابد من التهوية الجيدة داخل قاعات الامتحانات واتباع كافة الاجراءات الاحترازية.





وقدم أيضا الدكتور خالد نصائح لتقوية المناعة:





_الثوم:





يمتلك خصائص معززة للمناعة والتي تأتي من تركيز كثيف لعدد من المركبات الحيوية.





_ الدواجن:





غنية بفيتامين ب ٦ والذي يلعب دورًا كبيرًا في التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم كما أنه يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء.





- الشوكولاتة الداكنة:





تحتوي على مضاد للأكسدة يسمى الثيوبرومين، والذي قد يساعد على تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.









_ممارسة الرياضية بشكل يومي





_تناول الخضراوات والفواكه بكل أنواعها





_تناول البيض والجبن





_تناول المكسرات بأنواعها



