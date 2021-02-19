تعرف على شروط وزارة التموين لفتح مخبز بلدي

يتسائل الكثيرين من المهتمين بفتح مشروعات مستمرة دائمة الربح، عن كيفية التقديم على مخبز تمويني ، وإنشاء مخبز، وفي هذا الأمر أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة ضوابط يتحتم توافرها للحصول على رخصة إنشاء مخبز تمويني.





وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه للحصول على رخصة مخبز يجب مراعاة الضوابط التالية للموافقة على انشاء المخابز بأنواعها المختلفة، سواء بلدي، سياحي، الأفرنجي، والضوابط هي:





اقرأ أيضا:





- الأولوية للمناطق والمجتمعات العمرانية الجديدة التى لا توجد بها مخابز بلدية قائمة تفى بحاجة السكان

- عدم الموافقة على انشاء مخابز بلدية جديدة بالقرب من المخابز التى تنتج الخبز الافرنجى أو السياحى أو الحلوى من العجين.





الاشتراطات الواجب توافرها فى التراخيص للمخابز البلدية دقيق 82% الجديدة .

- مساحة المخبز لا تقل عن 65 متر .

- ارتفاع المخبز لا يقل عن 4 متر ويكون بالخرسانة المسلحة والحوائط جميعها مغطاة بالقيشانى .

- مصدر المياة والكهرباء عمومى مع وجود صرف صحى.

- جدران المعجن بالقيشانى وارضية المعجن مبلطة مع وجود منافذ مغطاة بالسلك ووجود صنبور مياه خاص بالعجين واخر للمياة الساخنة وان يتم العجن اليا فى حلة مصنوعه من مادة غير قابلة للصدا.

- دورة المياه والمغاسل مناسبة وبعيدة عن المعجن وصالة الخبز ومكان مستقل للدقيق.

- عدم تعرض الخبز للهب المباشر عند الخبز وعلى أن يكون الوقود المستخدم السولار أو الغاز الطبيعى مع توافر ولاعة سولارية أو غازية لتقليل نسبة عادم الغاز للنسب المسموح بها مع مراعاة قوانين البينة ويحظر استخدام المازوت تماما .

- الفرن نصف آلى حسب المواصفات المعتمدة ومعزول حراريا .

- تزويد تغذية الوقود بمحابيس بعيدة عن الغاز لتلافى اخطار الحريق .

- لابد ان تكون المدخنة اعلى العقار والعقارات المجاورة على أن يركب بنهايتها (طنبوشة)

- سعة خزان السولار الارضى لايقل عن 2 طن بعيدا عن بيت النار بحسب قدرة الفرن بخلاف خزان لبيت النار .

- وجود مناشر كافية لتهوية الخبز المنتج .

- أن يكون المخبز مزود بأجهزة إطفاء الحريق مع مرعاة قواعد الأمن الصناعى

- الاحتفاظ بميزان حساس بالمخبز .

- وجود منفذ لبيع الخبز المنتج وبة فترينة عرض الخبز وأرفف للتهوية ومضاء بالكهرباء