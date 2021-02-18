نزيد بمعدل 2.5% .. خبير اقتصادي يحذر : مصر تشهد انفجارا سكانيا

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى ، إن الزيادة السكانية من أخطر القضايا المجتمعية ، لافتا إلى أن الدولة المصرية عندما تحقق مثلأ معدل نمو 3% يقابله نفس النسبة فى الزيادة السكانية وبالتالى تنعدم فرص التنمية.









وأضاف " بدرة " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن موارد أى دولة فى العالم تقاس بانتاجيتها وعند تحقيق أى معدلات نمو يقضى عليها ارتفاع نسب الزيادة السكانية .











وأشار إلى أن التنمية المستدامة تعتمد على ارتفاع نسب مستوى التعليم والتنمية الاقتصادية ، لافتا إلى أن مصر تواجه انفجارا سكانيا أعلى من المعدلات الطبيعية وليس زيادة فحسب مثلما تشهد باقى الدول الأخرى .









ولفت إلى أن الزيادة السكانية المتوسطة فى دول العالم تأتى بنسب 1% مقارنة بمصر التى تسجل معدلات نمو سكانى بمقدار 2.5% ، لافتا إلى أن الدولة المصرية من 10 سنوات كانت دولة زراعية ثم دخلت مصر فى إطار الصناعة.









وتابع أنه لابد من تغيير الخطاب الدينى سواء فى المساجد ، الكنائس وضرورة الحفاظ على مستقبل الأطفال ومواجهة الزيادة السكانية وخروج الأمهات للعمل لوظائف دون المستوى للحصول على قوت يومهم ، وعمالة الأطفال.