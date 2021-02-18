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نزيد بمعدل 2.5% .. خبير اقتصادي يحذر : مصر تشهد انفجارا سكانيا

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:12 م
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
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شيرين عادل
قال الدكتور مصطفى بدرة،  الخبير الاقتصادى ،  إن الزيادة السكانية من أخطر القضايا المجتمعية  ، لافتا إلى أن الدولة المصرية عندما تحقق  مثلأ معدل نمو 3%يقابله نفس النسبة فى الزيادة السكانية وبالتالى تنعدم فرص التنمية.
 

وأضاف " بدرة " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز،  أن موارد أى دولة فى العالم تقاس بانتاجيتها وعند تحقيق أى معدلات نمو يقضى عليها ارتفاع نسب الزيادة السكانية .


وأشار إلى أن  التنمية المستدامة تعتمد على ارتفاع نسب مستوى التعليم والتنمية الاقتصادية ، لافتا إلى أن مصر تواجه انفجارا سكانيا أعلى من المعدلات الطبيعية وليس زيادة فحسب مثلما تشهد باقى الدول الأخرى .


ولفت إلى أن الزيادة السكانية المتوسطة فى دول العالم تأتى بنسب 1% مقارنة بمصر التى تسجل معدلات نمو سكانى بمقدار 2.5% ،  لافتا إلى أن الدولة المصرية من 10 سنوات كانت دولة زراعية ثم دخلت مصر فى إطار الصناعة.


وتابع أنه لابد من تغيير الخطاب الدينى سواء فى المساجد ، الكنائس وضرورة الحفاظ على مستقبل الأطفال ومواجهة الزيادة السكانية وخروج الأمهات للعمل لوظائف دون المستوى للحصول على قوت يومهم ، وعمالة الأطفال.
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