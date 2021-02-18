وزير الثقافة الأسبق: تركيا كانت تخطط للسيطرة على التعليم في مصر أيام حكم الإخوان

قال الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، إن التعليم الجيد يدفع الطلاب للاندماج في مجتمعاتهم بشكل سليم، منوها بأن الإخوان حاولوا غرس فكرهم داخل عقول الطلاب.





وأضاف عرب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن مبارك مضى على نفس خطى السادات في التعامل مع التيارات الدينية.





وأشار إلى أن تركيا كانت تخطط للسيطرة على التعليم في مصر أيام حكم الإخوان.





وأوضح أن الحكومة التركية قامت بعمل مدرسة تركية لتعليم اللغة العربية والإنجليزية في كل محافظة في الدولة المصرية، وبدأوا بإنشاء أول مدرسة في التجمع الخامس، مؤكدا أنهم كانوا يعملون تحت غطاء الإخوان.