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رياضة

اتحاد الكرة يعلن استئناف العمل بمشروع مركز المنتخبات الوطنية.. صور

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:05 م
صدى البلد
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يسري غازي
استأنف الاتحاد المصري لكرة القدم العمل في مشروع مركز المنتخبات الوطنية بعد توقف استمر اكثر من عام ونصف العام.


وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قام بسداد جزء من المستحقات المالية للجهة المنفذة للمشروع تم بعدها استئناف العمل مباشرة فور اجتماع فني جمع المسئولين عن الاتحاد والجهة المنفذة للمشروع، تم خلاله الاتفاق على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع وافتتاحه فى احتفالية مئوية الاتحاد.


ويعد المشروع من أحدث مراكز المنتخبات فى افريقيا وتم الانتهاء من المبنى الإداري وجار العمل حاليًا فى المبانى الفندقية والملاعب.


ومن المتوقع الانتهاء من المبنى الفندقي خلال شهر إبريل المقبل لتبدأ بعدها أعمال التشطيبات النهائية، ويتسع لـ ٢٨٠ سريرا وقاعات للمحاضرات وأحدث قاعات للاستشفاء والجيم وتحليل الأداء وحمام سباحة وثلاثة ملاعب بالمقاييس الدولية.


 وأطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA على المشروع بيت كرة القدم فى مصر ، حيث ينتظر أن يسهم فى إعداد اللاعبين والمدربين والحكام وفرق كرة القدم وعناصر اللعبة ليصبح مركزًا لصناعة كرة القدم فى مصر وأفريقيا.
اتحاد الكرة يعلن استئناف العمل بمشروع مركز المنتخبات الوطنية.. صور
اتحاد الكرة يعلن استئناف العمل بمشروع مركز المنتخبات الوطنية.. صور
اتحاد الكرة يعلن استئناف العمل بمشروع مركز المنتخبات الوطنية.. صور
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