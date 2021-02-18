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توك شو

كنت بتفذلك.. رد فعل صادم من عبد الحليم حافظ بعد سماع سميرة سعيد

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:52 م
العندليب الأسمر وسميرة
العندليب الأسمر وسميرة سعيد
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شيرين عادل
قالت الديفا سميرة سعيد، إنها كانت تداوم على تسجيل الأغانى بصوتها وعرضها على العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ لأخذ رأيه وملاحظاته على الأداء الصوتى، لافتة إلى أنها كانت أحيانأ تضع بعض الاضافات الخاصة بها.


وأضافت سميرة سعيد، خلال برنامج السيرة عبر فضائية dmc: " كنت بتفذلك ، والفنان الراحل عبد الحليم حافظ حضر ذات مرة بروفا خاصة بتسجيل أغنية لي وفاجأ الجميع وطالب بإيقاف التسجيل، وقال انتى بتقولى الجملة كده ليه ؟ هى مش محتاجه تحليها هى بسيطة والملحن عملها كده".

وأكدت أن نصائح الفنان الراحل عبد الحليم حافظ غيرت أسلوب إدارة غنائها وصوتها خاصة أن الصوت واللحن وتفاصيل الغناء إدارة.
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