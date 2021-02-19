باحثو الدراسات العليا بحقوق طنطا يناشدون بإعادة القيد للمرة الثانية بشكل استثنائي لظروف كورونا

ناشد أكثر من 400 طالب دبلومة القانون الخاص بجامعة طنطا الدكتور خالد عبد الغفار – وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس االعلى للجامعات ، بإعادة قيد استثناء نظرا للظروف الكرونا .





ويقول أيمن قدح من طلاب جامعة ماجستير جامعة طنطا فى رساله بعث بها الى خدمة شكاوى " بين الناس " الذى يقدمها وقع " صدى البلد " : نلتمس من الدكتور خالد عبد الغفار – وزير التعليم العالى - اعادة قيدنا للمرة الثانية بشكل استثنائي هذا العام لدخول الامتحان فضلا وتعاطفا منكم لنا لظروف جائحة كورونا، تلك الجائحة التى اجتاحت بلادنا فى الآونة الأخيرة وهددت امننا واودت بحياة الكثير من االهل واالقارب، كما توافق ايام االمتحان مع اعياد زملائنا المسيحيين ورغم هذا ما كلت وال ملت عزائمنا قيد أنملة ... بل استفدنا منها ثباتا وتثبيتا فى دروب العلم، بازلين من الجهد والمال والوقت طوال عامين كاملين لمواصلة رحلتنا العلمية بالجامعة دون اى تقصير.





وأضاف : وقد حصلنا على الدبلومة الاولى بتقديرات عالية ، كما اجتزنا جميع المواد فى الدبلومة الثانية بفضل هللا ومنة على مدى سنتان ، ولكن ) تجري الرياح بما ال تشتهي السفن ( وشاءت الأقدار عنا بمادة واحدة اطاحت بمستقبل الجمع منا السباب خارج ارادتنا ، " فما بقى لنا فى الجامعات مكانا " ، فهرولنا لباب الكريم راجين منا وجبرانا ، وسعينا اليكم قاصدين فضالواحسانا خلق الكرام ما عهدناه منك ، وما عهدناك غير مغيثا لغرقانا ورجونا هللا ان تكون زخرا لنا، وما اضاع هللا بك مستقبال النسانا

للتواصل من خلال رقم

0 100 401 5364

أقراء ايضا





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.









ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.