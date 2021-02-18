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أخبار العالم

المغرب: قانون جديد يجيز استعمال صورة الملك والنشيد الوطني في الحملات الانتخابية

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:32 م
ملك المغرب
ملك المغرب
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أ ش أ
وافق مجلس الحكومة المغربية، اليوم /الخميس/، على مشروع قانون يقضي بتغيير بعض اللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العامة خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.


وحذف المشروع المواد التي تمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية، والذي يترتب عنه إلغاء الانتخابات في بعض الحالات.. مقترحا رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية للعاهل المغربي، المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية.
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